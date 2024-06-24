Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала, что изменится в нашей жизни на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru .

Время постепенного замедления и перепроверки ориентиров. Важные дела и начинания лучше планировать на понедельник. Со вторника и до конца недели время отдавать, очищать, убирать, выбрасывать, отдыхать, завершать.

На выходные не планируйте много дел или не начинайте новых. Тут лучше всего остановиться и поразмышлять: в том ли направлении мы идем?

В воскресенье побудьте наедине с собой, воздержитесь от споров, конфликтов. Проведите время поближе к воде, но берегите кожу от солнца и пейте больше жидкости.

Специально для Водолеев. Вам следует снизить темп и обратить внимание на то, какими внутренними качествами вы хотите поработать ближайшие 4,5 месяца? Нацельтесь не на изменение внешних обстоятельств, а на совершенствовании себя.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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