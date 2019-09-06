Остатки старинной часовни обнаружили в центре Барнаула археологи

Инженер отдела сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ АлтГУ Владимир Семибратов рассказал, что археологические работы ведут только на аварийных участках, где будет стройка. Что делать с найденными остатками часовни, должны решать коллективными усилиями.
Сначала нужно вскрыть весь периметр, чтобы понять куда уходит часовня, и попадает ли она на проезжую часть, отметил ученый.
«Есть старые планы города, но на практике все получается немного не так: что-то уточняется и корректируется. Найдены остатки часовни 1909 года, у нее была пристройка. Для исследования истории города важно было найти это место — помимо старинных могил, которые там находятся, важно определить местонахождение часовни, потому что к нему мы потом привяжем все исторические планы», — рассказал он.
Как ранее писал altapress.ru, 30 августа в Барнауле состоялся круглый стол, посвященный проблемам археологических изысканий на площади Свободы.
Во время прокладки коммуникаций там обнаружили человеческие останки: в этом месте был Петропавловский собор и при нём первое городское кладбище. Археологи нашли фрагменты фундамента храма.