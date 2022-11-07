7 ноября
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Жизнь

«Оставьте на время свои амбиции». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Не пугайтесь, если ничего не хочется или наоборот эмоций слишком много, а желания странные. Неделя не особо подходит для начинаний. Организуйте себе максимально спокойную обстановку и минимум дел», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Море. Нейросеть.
Море. Нейросеть.
altapress.ru

Повременить с планированием и подведением итогов Светлана Черемисина советует Стрельцам и Близнецам. «Оставьте на время свои амбиции, — обращается она к последним. — Не выясняйте отношения, не требуйте, не предъявляйте претензий. Справедливости не добьетесь, проблем станет больше».

Отложить серьезные решения придется и Козерогам: особенно если это касается смены жилья. И Ракам не стоит внедрять новые рабочие идеи и активничать поменьше, лучше заняться самочувствием, отмечает астропсихолог.

Распрощаться с завистью придется Скорпионам. «Перестаньте желать чужого добра. Конкуренция заведет не туда, куда хотите. Инстинкты не должны рулить вами», — говорит специалист.

Перестать придумывать новые отношения придется Овнам, которым стоит расслабиться и отдохнуть, как и Тельцам. Позаботиться о других астропсихолог советует Львам. А Девам — наоборот пересмотреть свое поведение в балансе «брать — давать».

Держаться подальше от скандалов Светлана Черемисина рекомендует Рыбам и Весам. Общение, по словам собеседницы, не будет приносить удовольствие Водолеям. Поэтому им стоит отдохнуть от людей.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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