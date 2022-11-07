«Оставьте на время свои амбиции». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Повременить с планированием и подведением итогов Светлана Черемисина советует Стрельцам и Близнецам. «Оставьте на время свои амбиции, — обращается она к последним. — Не выясняйте отношения, не требуйте, не предъявляйте претензий. Справедливости не добьетесь, проблем станет больше».
Отложить серьезные решения придется и Козерогам: особенно если это касается смены жилья. И Ракам не стоит внедрять новые рабочие идеи и активничать поменьше, лучше заняться самочувствием, отмечает астропсихолог.
Распрощаться с завистью придется Скорпионам. «Перестаньте желать чужого добра. Конкуренция заведет не туда, куда хотите. Инстинкты не должны рулить вами», — говорит специалист.
Перестать придумывать новые отношения придется Овнам, которым стоит расслабиться и отдохнуть, как и Тельцам. Позаботиться о других астропсихолог советует Львам. А Девам — наоборот пересмотреть свое поведение в балансе «брать — давать».
Держаться подальше от скандалов Светлана Черемисина рекомендует Рыбам и Весам. Общение, по словам собеседницы, не будет приносить удовольствие Водолеям. Поэтому им стоит отдохнуть от людей.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.