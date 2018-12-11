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Жизнь
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Осужденный Улюкаев оплатил штраф в 130 млн рублей

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев оплатил назначенный по приговору суда штраф в размере 130 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лариса Каштанова. Напомним, экс-чиновника осудили на 8 лет лишения свободы за взятку в особо крупном размере.

Алексей Улюкаев.
Алексей Улюкаев.
kremlin.ru

«Сбербанк перечислил деньги приставам, там вся необходимая сумма», — сказала адвокат. Представитель УФССП по Москве Татьяна Чулукова подтвердила, что приставы взыскали штраф с осужденного.

Ранее Улюкаев написал письмо из колонии журналистам. Он рассказал, что ему положено всего три свидания с родными в год, и он очень по ним скучает. Экс-министр также рассказал о своей работе в библиотеке колонии: он считает ее интересной и небесполезной. Учреждение посещают около 300 человек, котрые, по словам бывшего чиновника, читают не только детективы, но и «серьезные книги».

Дело Улюкаева

Приговор Алексею Улюкаеву вынесли 15 декабря 2017 года. Его признали виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Бывший министр должен провести в колонии 8 лет и на тот же срок лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

12 апреля Мосгорсуд признал приговор законным, отклонив апелляционные жалобы защиты. Приговор скорректировали лишь незначительно.

В конце мая экс-министра этапировали в исправительную колонию № 1 строгого режима в Перемерках (поселок в черте Твери). Там он устроился на работу в библиотеку. 29 июня суд вернул 2 млн долларов, которые использовались в «оперативном эксперименте», генералу ФСБ Олегу Феоктистову, ранее работавшему начальником службы безопасности «Роснефти».

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