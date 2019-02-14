Осужденному экс-министру Алексею Улюкаеву вернут миллионы, дома и автомобиль

Бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву , которого осудили на 8 лет за взятку, вернут имущество. « Газета.ру » пишет, что Замоскворецкий суд 14 февраля решил снять обеспечительный арест с порядка 40 млн рублей, двух домов, автомобиля, золотых монет и серебряного слитка.

Арест был снят, поскольку Улюкаев уже уплатил штраф в размере 130 млн рублей. Наложив его, Верховный суд арестовал имущество Улюкаева, в том числе его счета, на которых лежало более 67 млн рублей и 1,3 млн долларов. Кроме того, силовики изъяли $250 тыс., 200 крон, 280 польских злотых, а также наличную валюту еще ряда стран.

Под арест также попали дом Улюкаева в Москве, недвижимость в Смоленской области, автомобиль, многочисленные монеты из драгоценных металлов, слиток серебра и дорогостоящие часы.

Напомним, 7 декабря 2017 года Замоскворецкий суд признал экс-главу МЭР виновным в получении взятки размером в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима и многомиллионному штрафу.

С мая 2018 года Алексей Улюкаев отбывает наказание в исправительной колонии № 1 в Тверской области. Там он устроился на работу библиотекарем со ставкой 11 тыс. рублей в месяц. Такая работа ему нравится. «Читают здесь не только детективы и фэнтези, но и серьезные книги названных и иных серьезных авторов. Бывают и довольно интересные обсуждения», — написал Улюкаева, его письмо опубликовало издание News.ru.