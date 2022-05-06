От -3 до +19 и прохладный ветер. На Алтае перед Днем Победы сначала похолодает, а потом потеплеет

В Алтайском крае ожидаются перепады температур: ночью будет резко холодать, а днем — сильно теплеть. Какая погода будет 7−9 мая, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае на выходных 7−9 мая

Ночью 7 мая в Алтайском крае ожидается температура +8…+13 (по северо-западу +2…+7) градусов — преимущественно без осадков. А днем столбик термометра поднимается до +12…+17 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью до 22 м/с.

Ночью 8 мая градусник покажет −3…+2 градуса. При этом прогнозируют небольшой дождь в предгорьях.

Днем в регионе вероятны +11…+16 градусов. Осадков не предвидится.

Ночью 9 мая похолодает до −1…+4 градусов, а днем температура снова «вырастет» — до +14…+19 градусов. Ветер возможен северо-восточный, до 13 м/с.

Лето. Солнце. Погода. СС0

Погода в Барнауле на выходных 7−9 мая

Ночью 7 мая Барнаул «накроют» +8…+10 градусов, а днем +12…+14 градусов, с западным ветром до 18 м/с.

Ночью 8 мая в краевой столице возможны 0…+2 градуса, а днем +11…+13 градусов.

Ночью 9 мая также ожидается температура 0…+2 градуса, а днем +14…+16 градусов.

Все три дня с 7 по 9 мая пройдут без осадков.