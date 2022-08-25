От Колывано-Воскресенской канцелярии до ТЭЦ-2. Когда и где в Барнауле пройдет экскурсионный флешмоб

Например, 26 августа будет организована экскурсия на Барнаульскую ТЭЦ-2 — правда, свободных мест уже нет.
Основная программа пройдет 27 августа. Среди экскурсий — Колывано-Воскресенская канцелярия, где работал Ползунов, пешеходная прогулка по набережной Оби с информацией на английском языке (полезно для практикующих язык и иностранных туристов), проход в анатомический музей аграрного университета и музей минералогии Алтайского госуниверситета.
Посмотреть подробную информацию, выбрать экскурсию и записаться на нее можно здесь.
Ранее altapress.ru составил ТОП-10 туристических направлений для групповых поездок в бархатный сезон — от Чемала до Селигера.