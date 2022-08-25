25 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

От Колывано-Воскресенской канцелярии до ТЭЦ-2. Когда и где в Барнауле пройдет экскурсионный флешмоб

В Барнауле проведут ежегодный экскурсионный флешмоб. В этом году запланировано больше 20 мест — среди них есть те, куда в обычные дни никогда не попасть.

Барнаул, ул. Ползунова, 41. Здесь располагалась канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства.
Барнаул, ул. Ползунова, 41. Здесь располагалась канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства.
altapress.ru

Например, 26 августа будет организована экскурсия на Барнаульскую ТЭЦ-2 — правда, свободных мест уже нет.

Основная программа пройдет 27 августа. Среди экскурсий — Колывано-Воскресенская канцелярия, где работал Ползунов, пешеходная прогулка по набережной Оби с информацией на английском языке (полезно для практикующих язык и иностранных туристов), проход в анатомический музей аграрного университета и музей минералогии Алтайского госуниверситета.

Посмотреть подробную информацию, выбрать экскурсию и записаться на нее можно здесь.

Ранее altapress.ru составил ТОП-10 туристических направлений для групповых поездок в бархатный сезон — от Чемала до Селигера.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость