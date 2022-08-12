От Чемала до Селигера. Топ-10 туристических направлений для групповых поездок в бархатный сезон

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами, которую путешествуют компаниями более пяти человек в августе и сентябре 2022 года.
На этот раз пойдем с конца списка.
10. Сергиев Посад
Стоимость проживания: от 2 тыс. рублей за ночь.
Это единственные город в подмосковье, включенный в Золотое кольцо России, добраться сюда нетрудно. А вот выбраться будет непросто — туристов буквально засасывает Троице-Сергиева лавра. Здесь можно прогуливаться целый день, изучая музейные коллекции, древние стены, старинные фрески и строгие лики, смотрящие со старинных икон. В общем, чтобы обойти все 50 построек времени понадобится много.
Еще одно важное место притяжения паломников — Троицкий собор, где хранятся мощи святого Сергия Радонежского. Любителям истории тоже будет поизучать последствия осады польско-литовскими войсками в начале XV века: на железный дверях храма можно заметить пробоину от ядра.
Также в Сергиевом Посаде находится дом известного мыслителя Павла Флоренского.
Мало кого оставит равнодушным музей Игрушки — самый первый в Европе. В нем хранится более 150 тыс. экспонатов из России, Европы, Азии и Америки. И это, разумеется, одни пластмассовые автоматы.
Например, в залах выставлено около 800 русских игрушек XI-XXI веков — из глины, дерева, текстиля и бумаги. По всем им можно изучать историю страны. В самом Сергиевом Посаде игрушки начали изготавливать 200 лет назад и отсюда широкую известность получила матрешка.
9. Дивеево
Стоимость проживания: от 1,5 тыс. рублей за ночь.
Село в Нижегородской области, куда вряд ли кто-то, кроме паломников, поедет целенаправленно. Основано князем Дивеем в середине XVI века.
Главная достопримечательность носит непростое название — Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Считается, что это четвертый и последний удел божьей матери на земле.
Посетить село можно, например, в автобусном туре из Москвы, посетив экскурсии в Муроме и Выксе. Цена на двухдневную поездку стартует от 7 тыс. рублей.
8. Чемал
Стоимость проживания: от 1,8 тыс. рублей за ночь
Золотая тройка Чемала — ГЭС, Козья тропа и Остров Патмос.
ГЭС построили заключенные в 1935 году. После аварии в 2011 году практически превратился в музей: по машинному залу водят экскурсии, а с плотины туристы любуются на водохранилище. На нем можно прокатиться на лодке или катамаранах.
Козья тропа действительно когда-то была козьей. А теперь путешественники любуются на Катунь и ее слияние с Чемалом.
Посреди Катуни стоит остров Патмос, названный в честь греческого острова, где жил апостол Иоанн Богослов. На чемальской версии расположен женский монастырь и храм -новодел на месте разрушенной в 1920 году святыни. Ведет на остров подвесной пешеходный мост, на котором любят фотографироваться туристы.
Где-то в 12 километрах села находится любопытная достопримечательность — висящий над землей валун, зажатый между двух огромных скал. Называется Баатыр-Таш.
7. Суздаль
Стоимость проживания: от 1,8 тыс. рублей за ночь.
Рай для паломника — 32 действующих храмов и более 150 памятников архитектуры.
К вашему вниманию — белокаменная крепость и целых пять монастырей, где можно узнать много любопытных историй. Например, в Приказной избе Покровского монастыря вам расскажут о судьбе заточенных царских жен.
В Суздале можно научиться какому угодно народному ремеслу: от лепки посуды из глины до запекания кренделей в печи и росписи фресок в настоящей иконописной мастерской.
Интересная достопримечательность, практически парк Ворнер бразерс, — музей «Щурово городище». Его основой стали декорации к фильму Павла Лунгина «Царь». Здесь туристы смогут пройтись по селению с деревянными рубленными избами, заглянуть в оружейную и походную кухню древнерусской дружины.
Стоит посмотреть и на «оригинал». Все самые старинные деревянные постройки от изб и амбаров до мельниц и храмов собрали с окрестностей Суздаля и отвели в Музей деревянного зодчества.
6. Домбай
Стоимость проживания: от 1,5 тыс. рублей за ночь.
Один из старейших альпинистских центров в России. Поэтому грех не попробовать этот вид спорта — тем более, что инструкторы дают уроки новичкам.
Осенью горы выглядят особенно эффектно, поэтому стоит отправить на конную прогулку, в джип-тур, полетать на параплане или просто подняться на высоту на канатной дороге.
Популярными стали пешие маршруты в Тебердинском заповеднике. Посмотреть есть на что — в нем бурлят около сотни водопадов.
От Домбая сравнительно недалеко до курортов Кавказских Минеральных Вод — можно заехать и туда, поправить здоровье.
5. Дербент
Стоимость проживания: от 1,5 тыс. рублей за ночь.
Еще один кавказский курорт. Точнее не так. Круче — самый южный и самый старый город России и туристический центр Дагестана. Находится прямо на берегу Каспийского моря, а значит можно и покупаться.
Одна из главнейших достопримечательностей — комплекс старой крепости, которая защищала город 1,5 тыс. лет. В ней располагаются сразу несколько объектов, входящих в список ЮНЕСКО.
«Особого дискомфорта турист здесь не будет испытывать. Есть хорошие гостиницы, большое количество заведений разного ценового сегмента, — рассказывает о городе алтайский гид Валерий Степанюк.
Старинному городу — старинная святыня. В нем находится самая древняя мечеть во всех бывших союзных республиках Джума. Построена в первой половине VIII века.
Помимо достопримечательностей осенью туристов ждут свежие фрукты. Прямо в Дербенте растут гранаты, инжир, лимоны, виноград и абрикосы.
4. Лахденпохья
Стоимость проживания: от 1,5 тыс. рублей за ночь.
По названию сразу видно — карельский город. Приладожскую природу познаете во всей ее красе.
В нацпарке «Ладожские шхеры» обитают два десятка видов птиц и млекопитающих, в том числе местный подвид кольчатой нерпы. Там же вы увидите столько мхов и лишайников, сколько за всю жизнь и не приснится. А в долине водопадов реки Ихаланйоки можно встретить оленей.
Побывать в настоящем финском бункере времен второй мировой войны? Пожалуйста. Подземный грот в скале Хуухканмяки к вашим услугам. Внутри найдете кабинеты, жилые комнаты и резервуар на 50 тыс. литров воды.
А пожить можно в экзотических плавучих домиках — хаусботах. Понтонные жилища внутри довольно комфортабельны. Снять такой можно за 5 тыс. рублей.
3. Осташков
Стоимость размещения: от 1,5 тыс. рублей за ночь.
Этот маленький город можно посетить, отправляясь в тур по Тульской области. Добраться до него можно на туристическом ретро-поезде, который тянет настоящий паровоз.
Главная достопримечательность — озеро Селигер с его многочисленными островами.
160 островов расположены на острове Селигер.
Стоит попробовать селигерского угря. Его в городе продают как в копченом, так и в сыром виде.
На озере расположен остров Городомля с великолепным северным лесом. Возраст сосен здесь превышает 300 лет.
Туристы особенно любят мужской монастырь Нило-Столбенская пустынь XVI века. На территории острова стоит семиглавый Богоявленский собор и несколько старинных церквей. Тут же можно отведать селигерскую копченую рыбу и соленья.
2. Судак
Стоимость размещения: от 1,5 тыс. рублей за ночь (в сентябре).
Крымский курортный город. Добраться до него будет очень непросто: аэропорт Симферополя все еще закрыт.
Но если решитесь отправиться на машине, можно поваляться на пляже, осмотреть Генуэзскую крепость и исторический музей в мечети Падишах-Джам.
Причерноморские развлечения, вроде аквапарка, дегустации напитков и морских экскурсий, все так же доступны туристам.
1. Геленджик
Геленджик — этим все сказано. Широко известный причерноморский курорт. С самым большим в России аквапарком и немаленьким дельфинарием.
Вместо обычного пляжного отдыха можно отправиться в джип-туры с посещением грязевых вулканов, древних дольменов, водопадов и античных развалин. Или заказать конную прогулку, или велоэкскурсию… Или вообще поселиться в санатории по системе «все включено». Например, цена недельной путевки в «Красную талку» в начале сентября стартует от 80 тыс. рублей для двоих.
Вариантов много, но можно сказать точно: поднимитесь по канатной дороги на Маркотхский хребет. С вершины откроется панорама на морскую бухту.