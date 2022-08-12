12 августа
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Туризм

От Чемала до Селигера. Топ-10 туристических направлений для групповых поездок в бархатный сезон

Чемал попал в десятку лидирующих направлений для туристических групп в бархатный сезон. Об этом говорят результаты исследования сервиса бронирования отелей Tvil.ru. Altapress.ru изучил список и узнал, что стоит посмотреть и во сколько обойдется путешествие.

Рюкзак.
Рюкзак.
СС0.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами, которую путешествуют компаниями более пяти человек в августе и сентябре 2022 года.

На этот раз пойдем с конца списка.

10. Сергиев Посад

Стоимость проживания: от 2 тыс. рублей за ночь.

Это единственные город в подмосковье, включенный в Золотое кольцо России, добраться сюда нетрудно. А вот выбраться будет непросто — туристов буквально засасывает Троице-Сергиева лавра. Здесь можно прогуливаться целый день, изучая музейные коллекции, древние стены, старинные фрески и строгие лики, смотрящие со старинных икон. В общем, чтобы обойти все 50 построек времени понадобится много.

Сергиев Посад.
Сергиев Посад.
wikipedia.org.
Петропавловская церковь в Сергиевом Посаде
Петропавловская церковь в Сергиевом Посаде
wikipedia.org.

Еще одно важное место притяжения паломников — Троицкий собор, где хранятся мощи святого Сергия Радонежского. Любителям истории тоже будет поизучать последствия осады польско-литовскими войсками в начале XV века: на железный дверях храма можно заметить пробоину от ядра.

Также в Сергиевом Посаде находится дом известного мыслителя Павла Флоренского.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде
Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде
wikipedia.org.

Мало кого оставит равнодушным музей Игрушки — самый первый в Европе. В нем хранится более 150 тыс. экспонатов из России, Европы, Азии и Америки. И это, разумеется, одни пластмассовые автоматы.

Например, в залах выставлено около 800 русских игрушек XI-XXI веков — из глины, дерева, текстиля и бумаги. По всем им можно изучать историю страны. В самом Сергиевом Посаде игрушки начали изготавливать 200 лет назад и отсюда широкую известность получила матрешка.

9. Дивеево

Стоимость проживания: от 1,5 тыс. рублей за ночь.

Село в Нижегородской области, куда вряд ли кто-то, кроме паломников, поедет целенаправленно. Основано князем Дивеем в середине XVI века.

Дивеево.
Дивеево.
wikipedia.org.

Главная достопримечательность носит непростое название — Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Считается, что это четвертый и последний удел божьей матери на земле.

Троицкий собор Серафимо-Дивеевского монастыря.
Троицкий собор Серафимо-Дивеевского монастыря.
wikipedia.org.
Спасо-Преображенский собор в Дивеево.
Спасо-Преображенский собор в Дивеево.
wikipedia.org.

Посетить село можно, например, в автобусном туре из Москвы, посетив экскурсии в Муроме и Выксе. Цена на двухдневную поездку стартует от 7 тыс. рублей.

8. Чемал

Стоимость проживания: от 1,8 тыс. рублей за ночь

Золотая тройка Чемала — ГЭС, Козья тропа и Остров Патмос.

Чемальская ГЭС.
Чемальская ГЭС.
007master, commons.wikimedia.org, СС0.
Чемальская ГЭС.
Чемальская ГЭС.
«Женщины и вожди».
База отдыха &quot;Ареда 1&quot;. Чемал.
База отдыха «Ареда 1». Чемал.
areda-1.ru
Чемал. Республика Алтай
Чемал. Республика Алтай
Ерикова Елизавета, www.instagram.com/erikova.elizaveta/

ГЭС построили заключенные в 1935 году. После аварии в 2011 году практически превратился в музей: по машинному залу водят экскурсии, а с плотины туристы любуются на водохранилище. На нем можно прокатиться на лодке или катамаранах.

Козья тропа действительно когда-то была козьей. А теперь путешественники любуются на Катунь и ее слияние с Чемалом.

Посреди Катуни стоит остров Патмос, названный в честь греческого острова, где жил апостол Иоанн Богослов. На чемальской версии расположен женский монастырь и храм -новодел на месте разрушенной в 1920 году святыни. Ведет на остров подвесной пешеходный мост, на котором любят фотографироваться туристы.

Где-то в 12 километрах села находится любопытная достопримечательность — висящий над землей валун, зажатый между двух огромных скал. Называется Баатыр-Таш.

7. Суздаль

Стоимость проживания: от 1,8 тыс. рублей за ночь.

Рай для паломника — 32 действующих храмов и более 150 памятников архитектуры.

Суздаль.
Суздаль.
wikipedia.org.
Суздаль.
Суздаль.
wikipedia.org.

К вашему вниманию — белокаменная крепость и целых пять монастырей, где можно узнать много любопытных историй. Например, в Приказной избе Покровского монастыря вам расскажут о судьбе заточенных царских жен.

В Суздале можно научиться какому угодно народному ремеслу: от лепки посуды из глины до запекания кренделей в печи и росписи фресок в настоящей иконописной мастерской.

Суздаль.
Суздаль.
wikipedia.org.
Суздаль.
Суздаль.
wikipedia.org.
Суздаль.
Суздаль.
wikipedia.org.

Интересная достопримечательность, практически парк Ворнер бразерс, — музей «Щурово городище». Его основой стали декорации к фильму Павла Лунгина «Царь». Здесь туристы смогут пройтись по селению с деревянными рубленными избами, заглянуть в оружейную и походную кухню древнерусской дружины.

Суздаль.
Суздаль.
wikipedia.org.

Стоит посмотреть и на «оригинал». Все самые старинные деревянные постройки от изб и амбаров до мельниц и храмов собрали с окрестностей Суздаля и отвели в Музей деревянного зодчества.

6. Домбай

Стоимость проживания: от 1,5 тыс. рублей за ночь.

Один из старейших альпинистских центров в России. Поэтому грех не попробовать этот вид спорта — тем более, что инструкторы дают уроки новичкам.

Гостиница &quot;Аманауз&quot;, Домбай, Карачаево-Черкесия.
Гостиница «Аманауз», Домбай, Карачаево-Черкесия.
fishki.net

Осенью горы выглядят особенно эффектно, поэтому стоит отправить на конную прогулку, в джип-тур, полетать на параплане или просто подняться на высоту на канатной дороге.

Популярными стали пешие маршруты в Тебердинском заповеднике. Посмотреть есть на что — в нем бурлят около сотни водопадов.

От Домбая сравнительно недалеко до курортов Кавказских Минеральных Вод — можно заехать и туда, поправить здоровье.

5. Дербент

Стоимость проживания: от 1,5 тыс. рублей за ночь.

Еще один кавказский курорт. Точнее не так. Круче — самый южный и самый старый город России и туристический центр Дагестана. Находится прямо на берегу Каспийского моря, а значит можно и покупаться.

Одна из главнейших достопримечательностей — комплекс старой крепости, которая защищала город 1,5 тыс. лет. В ней располагаются сразу несколько объектов, входящих в список ЮНЕСКО.

Дербент.
Дербент.
derbent.ru

«Особого дискомфорта турист здесь не будет испытывать. Есть хорошие гостиницы, большое количество заведений разного ценового сегмента, — рассказывает о городе алтайский гид Валерий Степанюк.

Старинному городу — старинная святыня. В нем находится самая древняя мечеть во всех бывших союзных республиках Джума. Построена в первой половине VIII века.

Помимо достопримечательностей осенью туристов ждут свежие фрукты. Прямо в Дербенте растут гранаты, инжир, лимоны, виноград и абрикосы.

4. Лахденпохья

Стоимость проживания: от 1,5 тыс. рублей за ночь.

По названию сразу видно — карельский город. Приладожскую природу познаете во всей ее красе.

Лахденпохья.
Лахденпохья.
wikipedia.org.
Ладожское озеро.
Ладожское озеро.
wikipedia.org.
Лахденпохья.
Лахденпохья.
wikipedia.org.

В нацпарке «Ладожские шхеры» обитают два десятка видов птиц и млекопитающих, в том числе местный подвид кольчатой нерпы. Там же вы увидите столько мхов и лишайников, сколько за всю жизнь и не приснится. А в долине водопадов реки Ихаланйоки можно встретить оленей.

Побывать в настоящем финском бункере времен второй мировой войны? Пожалуйста. Подземный грот в скале Хуухканмяки к вашим услугам. Внутри найдете кабинеты, жилые комнаты и резервуар на 50 тыс. литров воды.

А пожить можно в экзотических плавучих домиках — хаусботах. Понтонные жилища внутри довольно комфортабельны. Снять такой можно за 5 тыс. рублей.

3. Осташков

Стоимость размещения: от 1,5 тыс. рублей за ночь.

Этот маленький город можно посетить, отправляясь в тур по Тульской области. Добраться до него можно на туристическом ретро-поезде, который тянет настоящий паровоз.

Осташков. Селигер.
Осташков. Селигер.
wikipedia.org.
Осташков. Пожарное депо.
Осташков. Пожарное депо.
wikipedia.org.

Главная достопримечательность — озеро Селигер с его многочисленными островами.

160 островов расположены на острове Селигер.

Стоит попробовать селигерского угря. Его в городе продают как в копченом, так и в сыром виде.

Осташков. Памятник партизанам.
Осташков. Памятник партизанам.
wikipedia.org.
Осташков. Троицкий собор.
Осташков. Троицкий собор.
wikipedia.org.

На озере расположен остров Городомля с великолепным северным лесом. Возраст сосен здесь превышает 300 лет.

Туристы особенно любят мужской монастырь Нило-Столбенская пустынь XVI века. На территории острова стоит семиглавый Богоявленский собор и несколько старинных церквей. Тут же можно отведать селигерскую копченую рыбу и соленья.

2. Судак

Стоимость размещения: от 1,5 тыс. рублей за ночь (в сентябре).

Крымский курортный город. Добраться до него будет очень непросто: аэропорт Симферополя все еще закрыт.

Крым, пляж Судак.
Крым, пляж Судак.
архив туристической компании «Авиафлот»
Крым, пляж Судак.
Крым, пляж Судак.
архив туристической компании «Авиафлот»

Но если решитесь отправиться на машине, можно поваляться на пляже, осмотреть Генуэзскую крепость и исторический музей в мечети Падишах-Джам.

Причерноморские развлечения, вроде аквапарка, дегустации напитков и морских экскурсий, все так же доступны туристам.

1. Геленджик

Геленджик — этим все сказано. Широко известный причерноморский курорт. С самым большим в России аквапарком и немаленьким дельфинарием.

Геленджик.
Геленджик.
wikipedia.org.
Геленджик.
Геленджик.
wikipedia.org.
Геленджик. Дольмен.
Геленджик. Дольмен.
wikipedia.org.
Геленджик.
Геленджик.
wikipedia.org.

Вместо обычного пляжного отдыха можно отправиться в джип-туры с посещением грязевых вулканов, древних дольменов, водопадов и античных развалин. Или заказать конную прогулку, или велоэкскурсию… Или вообще поселиться в санатории по системе «все включено». Например, цена недельной путевки в «Красную талку» в начале сентября стартует от 80 тыс. рублей для двоих.

Вариантов много, но можно сказать точно: поднимитесь по канатной дороги на Маркотхский хребет. С вершины откроется панорама на морскую бухту.

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