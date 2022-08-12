От Чемала до Селигера. Топ-10 туристических направлений для групповых поездок в бархатный сезон

Чемал попал в десятку лидирующих направлений для туристических групп в бархатный сезон. Об этом говорят результаты исследования сервиса бронирования отелей Tvil.ru. Altapress.ru изучил список и узнал, что стоит посмотреть и во сколько обойдется путешествие.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами, которую путешествуют компаниями более пяти человек в августе и сентябре 2022 года.

На этот раз пойдем с конца списка.

10. Сергиев Посад

Стоимость проживания: от 2 тыс. рублей за ночь.

Это единственные город в подмосковье, включенный в Золотое кольцо России, добраться сюда нетрудно. А вот выбраться будет непросто — туристов буквально засасывает Троице-Сергиева лавра. Здесь можно прогуливаться целый день, изучая музейные коллекции, древние стены, старинные фрески и строгие лики, смотрящие со старинных икон. В общем, чтобы обойти все 50 построек времени понадобится много.

Сергиев Посад. wikipedia.org. Петропавловская церковь в Сергиевом Посаде wikipedia.org.

Еще одно важное место притяжения паломников — Троицкий собор, где хранятся мощи святого Сергия Радонежского. Любителям истории тоже будет поизучать последствия осады польско-литовскими войсками в начале XV века: на железный дверях храма можно заметить пробоину от ядра.

Также в Сергиевом Посаде находится дом известного мыслителя Павла Флоренского.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде wikipedia.org.

Мало кого оставит равнодушным музей Игрушки — самый первый в Европе. В нем хранится более 150 тыс. экспонатов из России, Европы, Азии и Америки. И это, разумеется, одни пластмассовые автоматы.

Например, в залах выставлено около 800 русских игрушек XI-XXI веков — из глины, дерева, текстиля и бумаги. По всем им можно изучать историю страны. В самом Сергиевом Посаде игрушки начали изготавливать 200 лет назад и отсюда широкую известность получила матрешка.

9. Дивеево

Стоимость проживания: от 1,5 тыс. рублей за ночь.

Село в Нижегородской области, куда вряд ли кто-то, кроме паломников, поедет целенаправленно. Основано князем Дивеем в середине XVI века.

Дивеево. wikipedia.org.

Главная достопримечательность носит непростое название — Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Считается, что это четвертый и последний удел божьей матери на земле.

Троицкий собор Серафимо-Дивеевского монастыря. wikipedia.org. Спасо-Преображенский собор в Дивеево. wikipedia.org.

Посетить село можно, например, в автобусном туре из Москвы, посетив экскурсии в Муроме и Выксе. Цена на двухдневную поездку стартует от 7 тыс. рублей.

8. Чемал

Стоимость проживания: от 1,8 тыс. рублей за ночь

Золотая тройка Чемала — ГЭС, Козья тропа и Остров Патмос.

Чемальская ГЭС. 007master , commons.wikimedia.org , СС0. Чемальская ГЭС. «Женщины и вожди». База отдыха «Ареда 1». Чемал. areda-1.ru Чемал. Республика Алтай Ерикова Елизавета , www.instagram.com/erikova.elizaveta/

ГЭС построили заключенные в 1935 году. После аварии в 2011 году практически превратился в музей: по машинному залу водят экскурсии, а с плотины туристы любуются на водохранилище. На нем можно прокатиться на лодке или катамаранах.

Козья тропа действительно когда-то была козьей. А теперь путешественники любуются на Катунь и ее слияние с Чемалом.

Посреди Катуни стоит остров Патмос, названный в честь греческого острова, где жил апостол Иоанн Богослов. На чемальской версии расположен женский монастырь и храм -новодел на месте разрушенной в 1920 году святыни. Ведет на остров подвесной пешеходный мост, на котором любят фотографироваться туристы.

Где-то в 12 километрах села находится любопытная достопримечательность — висящий над землей валун, зажатый между двух огромных скал. Называется Баатыр-Таш.

7. Суздаль

Стоимость проживания: от 1,8 тыс. рублей за ночь.

Рай для паломника — 32 действующих храмов и более 150 памятников архитектуры.

Суздаль. wikipedia.org. Суздаль. wikipedia.org.

К вашему вниманию — белокаменная крепость и целых пять монастырей, где можно узнать много любопытных историй. Например, в Приказной избе Покровского монастыря вам расскажут о судьбе заточенных царских жен.

В Суздале можно научиться какому угодно народному ремеслу: от лепки посуды из глины до запекания кренделей в печи и росписи фресок в настоящей иконописной мастерской.

Суздаль. wikipedia.org. Суздаль. wikipedia.org. Суздаль. wikipedia.org.

Интересная достопримечательность, практически парк Ворнер бразерс, — музей «Щурово городище». Его основой стали декорации к фильму Павла Лунгина «Царь». Здесь туристы смогут пройтись по селению с деревянными рубленными избами, заглянуть в оружейную и походную кухню древнерусской дружины.

Суздаль. wikipedia.org.

Стоит посмотреть и на «оригинал». Все самые старинные деревянные постройки от изб и амбаров до мельниц и храмов собрали с окрестностей Суздаля и отвели в Музей деревянного зодчества.

6. Домбай

Стоимость проживания: от 1,5 тыс. рублей за ночь.

Один из старейших альпинистских центров в России. Поэтому грех не попробовать этот вид спорта — тем более, что инструкторы дают уроки новичкам.

Гостиница «Аманауз», Домбай , Карачаево-Черкесия. fishki.net

Осенью горы выглядят особенно эффектно, поэтому стоит отправить на конную прогулку, в джип-тур, полетать на параплане или просто подняться на высоту на канатной дороге.

Популярными стали пешие маршруты в Тебердинском заповеднике. Посмотреть есть на что — в нем бурлят около сотни водопадов.

От Домбая сравнительно недалеко до курортов Кавказских Минеральных Вод — можно заехать и туда, поправить здоровье.

5. Дербент

Стоимость проживания: от 1,5 тыс. рублей за ночь.

Еще один кавказский курорт. Точнее не так. Круче — самый южный и самый старый город России и туристический центр Дагестана. Находится прямо на берегу Каспийского моря, а значит можно и покупаться.

Одна из главнейших достопримечательностей — комплекс старой крепости, которая защищала город 1,5 тыс. лет. В ней располагаются сразу несколько объектов, входящих в список ЮНЕСКО.

Дербент. derbent.ru

«Особого дискомфорта турист здесь не будет испытывать. Есть хорошие гостиницы, большое количество заведений разного ценового сегмента, — рассказывает о городе алтайский гид Валерий Степанюк.

Старинному городу — старинная святыня. В нем находится самая древняя мечеть во всех бывших союзных республиках Джума. Построена в первой половине VIII века.

Помимо достопримечательностей осенью туристов ждут свежие фрукты. Прямо в Дербенте растут гранаты, инжир, лимоны, виноград и абрикосы.

4. Лахденпохья

Стоимость проживания: от 1,5 тыс. рублей за ночь.

По названию сразу видно — карельский город. Приладожскую природу познаете во всей ее красе.

Лахденпохья. wikipedia.org. Ладожское озеро. wikipedia.org. Лахденпохья. wikipedia.org.

В нацпарке «Ладожские шхеры» обитают два десятка видов птиц и млекопитающих, в том числе местный подвид кольчатой нерпы. Там же вы увидите столько мхов и лишайников, сколько за всю жизнь и не приснится. А в долине водопадов реки Ихаланйоки можно встретить оленей.

Побывать в настоящем финском бункере времен второй мировой войны? Пожалуйста. Подземный грот в скале Хуухканмяки к вашим услугам. Внутри найдете кабинеты, жилые комнаты и резервуар на 50 тыс. литров воды.

А пожить можно в экзотических плавучих домиках — хаусботах. Понтонные жилища внутри довольно комфортабельны. Снять такой можно за 5 тыс. рублей.

3. Осташков

Стоимость размещения: от 1,5 тыс. рублей за ночь.

Этот маленький город можно посетить, отправляясь в тур по Тульской области. Добраться до него можно на туристическом ретро-поезде, который тянет настоящий паровоз.

Осташков. Селигер. wikipedia.org. Осташков. Пожарное депо. wikipedia.org.

Главная достопримечательность — озеро Селигер с его многочисленными островами.

160 островов расположены на острове Селигер.

Стоит попробовать селигерского угря. Его в городе продают как в копченом, так и в сыром виде.

Осташков. Памятник партизанам. wikipedia.org. Осташков. Троицкий собор. wikipedia.org.

На озере расположен остров Городомля с великолепным северным лесом. Возраст сосен здесь превышает 300 лет.

Туристы особенно любят мужской монастырь Нило-Столбенская пустынь XVI века. На территории острова стоит семиглавый Богоявленский собор и несколько старинных церквей. Тут же можно отведать селигерскую копченую рыбу и соленья.

2. Судак

Стоимость размещения: от 1,5 тыс. рублей за ночь (в сентябре).

Крымский курортный город. Добраться до него будет очень непросто: аэропорт Симферополя все еще закрыт.

Крым , пляж Судак. архив туристической компании «Авиафлот» Крым , пляж Судак. архив туристической компании «Авиафлот»

Но если решитесь отправиться на машине, можно поваляться на пляже, осмотреть Генуэзскую крепость и исторический музей в мечети Падишах-Джам.

Причерноморские развлечения, вроде аквапарка, дегустации напитков и морских экскурсий, все так же доступны туристам.

1. Геленджик

Геленджик — этим все сказано. Широко известный причерноморский курорт. С самым большим в России аквапарком и немаленьким дельфинарием.

Геленджик. wikipedia.org. Геленджик. wikipedia.org. Геленджик. Дольмен. wikipedia.org. Геленджик. wikipedia.org.

Вместо обычного пляжного отдыха можно отправиться в джип-туры с посещением грязевых вулканов, древних дольменов, водопадов и античных развалин. Или заказать конную прогулку, или велоэкскурсию… Или вообще поселиться в санатории по системе «все включено». Например, цена недельной путевки в «Красную талку» в начале сентября стартует от 80 тыс. рублей для двоих.

Вариантов много, но можно сказать точно: поднимитесь по канатной дороги на Маркотхский хребет. С вершины откроется панорама на морскую бухту.