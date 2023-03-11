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Жизнь

От минус 15 градусов ночью до плюс 14 днем: зима из последних сил противостоит весне на Алтае

Жители Алтайского края заметили — в воздухе ощутимо пахнет весной. Тому подтверждение — дневные температурные плюсы, лужи и ручейки на тротуарах.

Верба.
Верба.
Анна Зайкова.

Однако минусы по-прежнему сковывают полноценный приход другого времени года. Противостояние зимы и весны традиционно продолжается.

Так, ночью в Алтайском крае в некоторых (восточных) районах температура понижалась до минус 15 градусов. А днем, по прогнозам синоптиков, будет уже плюс 14 градусов при южном ветре, говорится в сообщении алтайского Гидрометцентра. Но такой плюс ожидается в предгорьях региона. А в основном, в крае прогнозируют до плюс 8 градусов тепла.

В Барнауле ночные минусовые температуры сменятся на плюс 5 градусов днем.

Не зря ведь 11 марта наши предки называли птичьим днем. По воспоминания старожилов, прилетевшие птицы именно в этот день начинали вить гнезда.

Между тем климат на Алтае может измениться из-за таянья ледника Актру. Больше всего «похудел» Левый Актру за XX и XXI века. Порядка 40% от общей потери массы приходится на последние два десятилетия, сообщают ученые.

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