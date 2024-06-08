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Жизнь

От Рериха и Мессинга до Рязанова с Высоцким. В каких гостиницах останавливались дорогие гости Барнаула

Барнаул 19 и начала 20 веков — город проезжих офицеров, исследователей и знаменитостей. Посмотрим, в каких гостиницах принимали дорогих (иногда во всех смыслах) гостей?

Таксофоны возле гостиницы "Алтай".
Таксофоны возле гостиницы "Алтай".
vk.com/sovetsky_altay

Останавливались здесь обычно в гостиницах, меблированных квартирах или на постоялых дворах. Богатые люди и чиновники выбирали первые два варианта, простой люд или бедные купцы могли рассчитывать только на постоялый двор и щедрость хозяев. Так, например, было с первым африканцем, который приехал на Алтай летом 1896 года.

Здание с башенкой, бывшая гостиница &quot;Империал&quot;.
Здание с башенкой, бывшая гостиница "Империал".
Барнаул. Юбилейные даты
  • В 1860-х в Барнауле имелась одна гостиница, название ее не известно. К 1896-му «меблированные комнаты» с трактиром открыл отставной чиновник Куликовский, а спустя год мещанин Звездин открыл гостиницу «Сибирь».
  • Первая большая гостиница Барнаула — Центральная гостиница Ксении Саас, — открылась в 1908 году. Это было трехэтажное кирпичное здание с балконами, 40 номерами, электрическим освещением, ванными комнатами и телефонами. Затем здание переименовали и владелец сменился.
Дом и гостиница К. Саас. позже гостиница &quot;Комхоз&quot;.
Дом и гостиница К. Саас. позже гостиница "Комхоз".
Библиотека Цбс-Барнаул
  • Гостиница «Европа» была под управлением Розена. В 1920-1930 годы гостиница получила имя «Комхоз», а в конце 1970-х здание снесли.
  • Еще одной крупной гостиницей была «Империал», построенная в 1910-м. Деревянное двухэтажное здание размещалось на берегу Барнаулки. В 1926-м во время трансазиатской экспедиции в ней останавливался Николай Рерих. В 1950-х в этом доме поселились барнаульцы, а в 1997-м случился пожар и здание полностью сгорело.
  • Гостиница «Алтай» открылась в 1941 году и уже через пару месяцев начала принимать знаменитых гостей чаще остальных. Здесь останавливались «маг и экстрасенс» Вольф Мессинг и Александр Вертинский, который возвращался из 20-летней эмиграции из Китая, а также режиссер Александр Роу и актер Георгий Милляр. Постояльцами гостиницы периодически бывали Эльдар Рязанов и Владимир Высоцкий.

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