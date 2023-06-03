Бил рабочих смертным боем и построил Барнаул заочно. Каким был Акинфий Демидов в бизнесе и жизни

- Ловко обходился с придворными вельможами, чем нередко добивался для себя исключительных привилегий.
- Не менее ловко монополизировал добычу руды, повысил доходы и устранил мелких промысловиков. Полную монополию получил с открытием на Алтае полиметаллических руд.
- Тайно добывал золото и серебро на Алтае — просто в 1736 году не известил правительство о находке уникальных рудников.
Сереброплавильный завод, конец XIX в.
vk.com/official.barnaul
- Избивал своих рабочих. В 1704 году на Демидова подали челобитную. В ней говорилось, что он бил насмерть плетьми крестьянина Максима Симбирца и его детей, держал их шесть недель в оковах и морил голодом. Также, по легенде, Демидов якобы однажды приказал затопить закованных в цепи рабочих в подвале, вместе с секретным оборудованием.
- Перед смертью «проклял» Барнаул — по еще одной легенде. Якобы из-за этого год от года в мае в городе случались катаклизмы — от наводнения 1793-го до пожара в гостинице «Империал».
- Завещал практически все свои богатства младшему третьему сыну от второй жены. Первым выделил (крошечное) довольствие в 5 тысяч рублей, соляные копи и некоторую землю.
- Меценатствовал и благотворительствовал повсюду. Так, Демидов пожертвовал деньги на строительство Николо-Зарецкого храма в Туле.