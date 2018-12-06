Отец заключенной с США Марии Бутиной рассказал о нехватке нескольких миллионов на адвокатов

Адвокаты в скором времени могут перестать защищать находящуюся в тюрьме уроженку Барнаула Марию Бутин. У нее нет денег на оплату их услуг, а на это нужны несколько миллионов рублей. Об этом отец Бутиной Валерий рассказал газете «Известия».

Валерий Бутин отметил, что на фоне усиленного давления на его дочь со стороны тюремной администрации эта проблема стоит особенно остро. По его словам, Мария уже более двух недель находится в изоляторе тюрьмы города Александрия (штат Вашингтон). Туда ее поместили после того, как россиянка передала другой заключенной номер телефона своего адвоката.

Отец Марии Бутиной напомнил, что для поддержки его дочери неравнодушные люди создали фонд помощи. Но сумм, которые поступают через него, недостаточно на покрытие всех расходов.

Также собеседник издания опроверг обвинения в адрес своей дочери в том, что она планирует признать вину в обмен на получение американского гражданства. «Это неправда. Она не пойдет ни на какую сделку со следствием, в результате которой ей придется признать не совершенные ею преступления» — заявил Валерий Бутин.

Арест Бутиной

Марию Бутину задержали в США 15 июля по обвинению в работе на попавшего под санкции чиновника, а также иноагентом без лицензии. 21 ноября Марию поместили в изолятор. 22 часа в сутки девушка находится в одиночной камере, и лишь два часа ей позволяется находиться вне ее. Ранее сотрудники посольства России в США посетили Марию Бутину и остались недовольны условиями ее содержания. Однако, по словам её отца, ещё недавно казалось, что ситуация и отношение к россиянке улучшается: Мария занималась в тюрьме йогой, изучала иностранный язык и говорила, что всё более-менее в порядке.