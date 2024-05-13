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Жизнь

Отключение горячей воды и атака шелкопрядов. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. В Алтайском крае назревает экологическая катастрофа. В Чарышском районе горы и деревья атаковал непарный шелкопряд. Фотографии выглядят ужасающе: земля и деревья покрыты паутиной. Другие новости Алтайского края читайте в моей подборке.

Компьютер.
Компьютер.
unsplash.com

Барнаульцы беспокоятся за дороги в Индустриальном районе

В этой части города идет активная застройка, а вместе с этим появляются новые дороги, разрушаются старые. Например, жительница дома 257 на Павловском тракте уже пять лет не может добиться комфорта для себя и своих соседей. По ее словам, все эти годы из комитета приходят одни отписки, пока обе подъездные дороги к дому утопают в ямах, а после дождей превращаются в болота.

Причем женщине предложили даже самой отремонтировать участок. Но за это, вообще-то, полагается штраф. В этот раз горожанку заверили, что дорогу отремонтируют в этом сезоне.

Проблемы есть и на ул. 280-летия Барнаула и 65 лет Победы. Например, сразу двое барнаульцев пожаловались, что пока на ул. 280-летия идет ремонт, грузовики объезжают перекрытый участок по тротуару.

Какие решения предложили для этой проблемы и что какие еще дороги беспокоят горожан — читайте в этом материале.

Ремонт дорог в Барнауле.
Ремонт дорог в Барнауле.
barnaul.org

У части барнаульцев надолго отключат горячую воду

В Барнауле 14 мая начнутся гидравлические испытания.

Горячей воды не будет по следующим адресам:

  • Власихинская, Павловский тракт, пр. Северный Власихинский, Солнечная поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Ленинградская, Энтузиастов, Попова.
  • Калинина, П. Сухова, Смирнова, 4-ая Западная, Чеглецова, 3-я Речная, Северо-Западная, Гущина, Солнечная Поляна, пр. Космонавтов, 9-й Заводской проезд, пр. Калинина.

Где барнаульцы могут пожарить шашлык в 2024 году

С теплой погодой в Барнауле наступает время отдыха на природе и начала сезона шашлыков. Altapress.ru сделал подборку мест, где можно хорошо отдохнуть и пожарить шашлыки законно.

Среди мест — парк-отель «Чайка», купольные беседки «Беседкинъ» в парке Эдельвейс, гриль-площадки в парке «Арлекино». Другие адреса, время работы и цены — читайте здесь.

Шашлык.
Шашлык.
freepik.com/Racool_studio

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