Отключение горячей воды и атака шелкопрядов. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Барнаульцы беспокоятся за дороги в Индустриальном районе
В этой части города идет активная застройка, а вместе с этим появляются новые дороги, разрушаются старые. Например, жительница дома 257 на Павловском тракте уже пять лет не может добиться комфорта для себя и своих соседей. По ее словам, все эти годы из комитета приходят одни отписки, пока обе подъездные дороги к дому утопают в ямах, а после дождей превращаются в болота.
Причем женщине предложили даже самой отремонтировать участок. Но за это, вообще-то, полагается штраф. В этот раз горожанку заверили, что дорогу отремонтируют в этом сезоне.
Проблемы есть и на ул. 280-летия Барнаула и 65 лет Победы. Например, сразу двое барнаульцев пожаловались, что пока на ул. 280-летия идет ремонт, грузовики объезжают перекрытый участок по тротуару.
Какие решения предложили для этой проблемы и что какие еще дороги беспокоят горожан — читайте в этом материале.
У части барнаульцев надолго отключат горячую воду
В Барнауле 14 мая начнутся гидравлические испытания.
Горячей воды не будет по следующим адресам:
- Власихинская, Павловский тракт, пр. Северный Власихинский, Солнечная поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Ленинградская, Энтузиастов, Попова.
- Калинина, П. Сухова, Смирнова, 4-ая Западная, Чеглецова, 3-я Речная, Северо-Западная, Гущина, Солнечная Поляна, пр. Космонавтов, 9-й Заводской проезд, пр. Калинина.
Где барнаульцы могут пожарить шашлык в 2024 году
С теплой погодой в Барнауле наступает время отдыха на природе и начала сезона шашлыков. Altapress.ru сделал подборку мест, где можно хорошо отдохнуть и пожарить шашлыки законно.
Среди мест — парк-отель «Чайка», купольные беседки «Беседкинъ» в парке Эдельвейс, гриль-площадки в парке «Арлекино». Другие адреса, время работы и цены — читайте здесь.
Самое важное - в нашем Telegram-канале