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Жизнь

Открытие пляжа, первые лисички и пломбир «как в детстве». Что произошло в Алтайском крае 5 июля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 5 июля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • На выходные в Алтайском крае спрогнозировали ливни и ветер до 21 м/c. В некоторых районах — Бийском, Заринском, Кытмановском, Смоленском, Троицком и Целинном — вероятны сильные грозы.
  • Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев рассказал, что хочет вместе с одним из местных производителей мороженого выпустить пломбир «как в детстве» и прославить им Змеиногорск.
  • Алтайские грибники похвалились первыми собранными лисичками: первые пошли в Троицком районе.
  • В одном из самых оживленных мест Барнаула снесут ресторан, в который уже давно никто не ходил — «Славяне» у автовокзала.
  • А в центре Барнаула уже снесли деревянный дом — на его месте построят многоэтажку.
  • Роспотребнадзор сообщил, что с начала сезона активности клещей, с жалобами на укусы обратились 6 тыс. человек, включая 1568 детей. Зафиксировано 138 случаев с подозрением на сибирский клещевой тиф, 26 случаев боррелиоза и 23 случая с подозрением на клещевой энцефалит.
  • В Барнауле наконец открыли городской пляж на острове Помазкин — уровень воды в Оби стабилизировался, поэтому территория теперь открыта для посетителей.

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