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Недвижимость

Что за дачи находятся рядом с Обью, которые смело можно назвать «райским уголком в черте города»

Помидорки и огурчики на даче — хорошо. Но уединение, шикарный вид, терраса, может даже бассейн — лучше. Altapress.ru нашел несколько объявлений о продаже дачных участков в Барнауле, где можно почувствовать себя как в раю.

Дача 90 кв.м.
Дача 90 кв.м.
«Авито»

Два домика, бассейн и баня

Дачу 90 кв. м на участке 9,3 сотки продают в Барнауле (СНТ Спутник) за 5,5 млн рублей. На ней есть все.

Участок расположен неподалеку от Оби. Вида на реку там нет, но зато есть бассейн, основной дом и дом с баней. Последняя, кстати, сделана для круглогодичного проживания: смонтировано отопление (теплый пол+радиаторы), разводка воды и канализации.

Дача 90 кв.м.
Дача 90 кв.м.
«Авито»
Дача 90 кв.м.
Дача 90 кв.м.
«Авито»
Дача 90 кв.м.
Дача 90 кв.м.
«Авито»

Вид на Обь и многолетний кедр

Дачу 40 кв.м. на участке 5,2 сотки продают в Барнауле в Центральном районе за 1,3 млн рублей.

Особенность — потрясающий вид на реку Обь и многолетний кедр. Соседей у участка только с одной стороны. Здесь всегда тихо.

Установлен новый забор из профилированного листа, перекрыта крыша дома, построен новый туалет. Участок расчищен от старых построек и деревьев. Высажены молодые яблони.

Дача 40 кв.м.
Дача 40 кв.м.
«Авито»
Дача 40 кв.м.
Дача 40 кв.м.
«Авито»
Дача 40 кв.м.
Дача 40 кв.м.
«Авито»

Терраса с видом на реку

Дачу площадью 50 кв.м. на участке 5 соток продают в Барнауле за 3,9 млн рублей.

На участке есть все необходимое для отдыха: мангальная зона, беседка, хозблок, бак для воды, летний душ и туалет. Растут цветы, яблони, груши, сливы, смородина, жимолость, клубника, малина и другие растения.

Дом двухэтажный: на первом этаже расположены кухня, баня, гостиная и две спальни, а на втором — большая комната и терраса с видом на Обь.

Дача 50 кв.м.
Дача 50 кв.м.
«Авито»
Дача 50 кв.м.
Дача 50 кв.м.
«Авито»
Дача 50 кв.м.
Дача 50 кв.м.
«Авито»
Дача 50 кв.м.
Дача 50 кв.м.
«Авито»

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