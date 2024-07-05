Что за дачи находятся рядом с Обью, которые смело можно назвать «райским уголком в черте города»

Помидорки и огурчики на даче — хорошо. Но уединение, шикарный вид, терраса, может даже бассейн — лучше. Altapress.ru нашел несколько объявлений о продаже дачных участков в Барнауле, где можно почувствовать себя как в раю.

Два домика, бассейн и баня

Дачу 90 кв. м на участке 9,3 сотки продают в Барнауле (СНТ Спутник) за 5,5 млн рублей. На ней есть все.

Участок расположен неподалеку от Оби. Вида на реку там нет, но зато есть бассейн, основной дом и дом с баней. Последняя, кстати, сделана для круглогодичного проживания: смонтировано отопление (теплый пол+радиаторы), разводка воды и канализации.

Дача 90 кв.м. «Авито» Дача 90 кв.м. «Авито» Дача 90 кв.м. «Авито»

Вид на Обь и многолетний кедр

Дачу 40 кв.м. на участке 5,2 сотки продают в Барнауле в Центральном районе за 1,3 млн рублей.

Особенность — потрясающий вид на реку Обь и многолетний кедр. Соседей у участка только с одной стороны. Здесь всегда тихо.

Установлен новый забор из профилированного листа, перекрыта крыша дома, построен новый туалет. Участок расчищен от старых построек и деревьев. Высажены молодые яблони.

Дача 40 кв.м. «Авито» Дача 40 кв.м. «Авито» Дача 40 кв.м. «Авито»

Терраса с видом на реку

Дачу площадью 50 кв.м. на участке 5 соток продают в Барнауле за 3,9 млн рублей.

На участке есть все необходимое для отдыха: мангальная зона, беседка, хозблок, бак для воды, летний душ и туалет. Растут цветы, яблони, груши, сливы, смородина, жимолость, клубника, малина и другие растения.

Дом двухэтажный: на первом этаже расположены кухня, баня, гостиная и две спальни, а на втором — большая комната и терраса с видом на Обь.

Дача 50 кв.м. «Авито» Дача 50 кв.м. «Авито» Дача 50 кв.м. «Авито» Дача 50 кв.м. «Авито»

Ранее необычный маринад для вкусного и сочного шашлыка посоветовал россиянам шеф-повар.

Самое важное - в нашем Telegram-канале