Отменили решение о мобилизации 58-летнего директора школы

Отменили решение о призыве 58-летнего директора школы из Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации. Об этом сообщают РИА Новости.

Директора школы в хуторе Калмыковском Александра Фальтина вернут домой, сообщили в администрации района.

Ранее 58-летнему мужчине пришла повестка, несмотря на то, что мужчина не проходил службу в армии и имеет ряд заболеваний. Его отправили на военные сборы.

«Призывная комиссия Волгоградской области по частичной мобилизации сообщает, что 58-летний житель Клетского района Александр Фальтин освобожден от частичной мобилизации по итогам проверки всех документов. <…> Уже сегодня Фальтин будет доставлен к месту жительства», — заявили в администрации.

Ранее глава СПЧ потребовал срочно решить проблемы, связанные с мобилизацией. Соответствующее письмо Валерий Фадеев направил министру обороны РФ Сергея Шойгу.