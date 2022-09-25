25 сентября
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Жизнь

Отменили решение о мобилизации 58-летнего директора школы

Отменили решение о призыве 58-летнего директора школы из Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации. Об этом сообщают РИА Новости.

Российский снайпер.
Российский снайпер.
vk.com/mil

Директора школы в хуторе Калмыковском Александра Фальтина вернут домой, сообщили в администрации района.

Ранее 58-летнему мужчине пришла повестка, несмотря на то, что мужчина не проходил службу в армии и имеет ряд заболеваний. Его отправили на военные сборы.

«Призывная комиссия Волгоградской области по частичной мобилизации сообщает, что 58-летний житель Клетского района Александр Фальтин освобожден от частичной мобилизации по итогам проверки всех документов. <…> Уже сегодня Фальтин будет доставлен к месту жительства», — заявили в администрации.

Ранее глава СПЧ потребовал срочно решить проблемы, связанные с мобилизацией. Соответствующее письмо Валерий Фадеев направил министру обороны РФ Сергея Шойгу.

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