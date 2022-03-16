16 марта
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Жизнь

Отмену пенсионной реформы предложил обдумать сенатор Совфеда

Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов предложил подумать об отмене пенсионной реформы, пишут РИА «Новости».

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

Абрамов уверен, что отмена пенсионной реформы позволит поддержать граждан «в такие непростые времена».

По его мнению, люди смогут выходить на пенсию раньше обычного срока. А те пенсионеры, кто хочет работать, смогут продолжать трудиться и получать дополнительный доход.

Сенатор назвал повышение пенсионного возраста дополнительной нагрузкой для граждан.

Дополнительные средства для бюджета, указал Абрамов, можно изыскать через «повышение нагрузки» с предприятий, занимающихся «использованием природных богатств», в частности, золотодобывающих, лесодобывающих, металлургических, пишет Газета.Ru.

Что произошло

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, он предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет: для мужчин — до 65 лет, для женщин — до 60 лет.

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