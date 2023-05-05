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Жизнь

Отопительный сезон официально завершили в Барнауле

Мэр Барнаула подписал официальное постановление о завершении отопительного сезона с 5 мая, сообщает пресс-служба СГК.

Батарея.
Батарея.
Лидия Соколова

Сезон стартовал 22 сентября 2022 года и продлился 226 дней.

Однако в СГК предупреждают, что значительную работу по отключению проделывают управляющие компании.

Именно они будут переводить внутридомовые системы только на горячее водоснабжение. Поэтому отключение в некоторых домах может задержаться.

А уже 15 мая приступят к гидравлическим испытаниям и активной перекладке теплосетей. В этом году планируют заменить 32 км трубопроводов.

Ранее altapress.ru разбирался, зачем отключают горячую воду, и когда ее не станет в Барнауле в 2023 году.

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