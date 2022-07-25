Оттока медиков ожидают в Алтайском крае из-за отмены ковидных выплат

Уточняется что ранее врачам выплачивали по 80 тыс. рублей в месяц, а среднему персоналу и сотрудникам «скорой» — по 50 тыс. рублей

По словам барнаульского врача Артема (имя изменено. — Прим. ред.), для многих медиков ковидные выплаты были решающими. С ними зарплаты увеличились втрое.

Однако теперь прибавка к зарплате будет небольшой.

«Две трети людей, особенно младший персонал, работали в ковидных госпиталях исключительно из-за зарплат <…> Как только появились доплаты, у нас появились санитары, которые способны выполнять санитарную работу. Зарплата стала конкурентной, он стал получать больше, чем грузчик в «Марии-Ра», — сказал медик.

Ирина Смирнова, председатель Алтайского профсоюза работников здравоохранения, пояснила: доплаты медикам будут отличаться в зависимости от региона. В крае оклад врача начинается от 7−8 тыс. рублей, а в Москве — от 29 тыс. рублей.

По ее словам, врачи надеялись, уровни зарплат сравняются, но эту инициативу отложили до 2025 года.

Коронавирус. Врачи. CC0

При этом, уверен Артем, отток уже происходит: в ковидном госпитале уехали 5−6 человек.

А директор медцентра «Пигмалион» Алексей Маликов уверен, что сокращение ковидных выплат не приведет к миграции медиков из региона, врачи продолжать работать, как и раньше.

Он напомнил, что в Алтайском крае действуют другие методы стимулирования медработников — к примеру, программа «Земский доктор».

Ранее стало известно, зачем в барнаульскую поликлинику привезут оборудование на 150 млн рублей.