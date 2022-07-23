Роспотребнадзор предупредил о риске завоза вируса, вызывающего паралич

Угроза завоза в Россию полиомиелита из других государств сохраняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Учитывая высокие темпы миграции населения в мире, на сегодняшний день сохраняется риск завоза полиовируса из эндемичных и неблагополучных по полиомиелиту стран на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

В числе неблагополучных по полиомиелиту государств называются Афганистан и Пакистан. Кроме того, случаи заболевания фиксировались в США, Малави и Мозамбике.

Напомним, полиомиелит считается одним из наиболее тяжёлых вирусных заболеваний. Он поражает нервную систему, вызывает параличи, атрофию мышц и может привести к гибели или инвалидности.

Большинство людей переносит заболевание без симптомов или с симптомами как у гриппа. Однако примерно в одном из 200 случаев вирус проникает в нервную систему и вызывает осложнения.

Полиомиелит разрушает нервные клетки. Это может привести к параличам, затруднению дыхания, может вызывать проблемы при глотании и нарушение речи.

Лечения против полиомиелита нет. Некоторые люди полностью выздоравливают, другие — на всю жизнь остаются инвалидами.

Чтобы сформировать иммунитет к полиомиелиту, младенцам с 3-месячного возраста ставят прививки.