Роспотребнадзор предупредил о риске завоза вируса, вызывающего паралич

«Учитывая высокие темпы миграции населения в мире, на сегодняшний день сохраняется риск завоза полиовируса из эндемичных и неблагополучных по полиомиелиту стран на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
В числе неблагополучных по полиомиелиту государств называются Афганистан и Пакистан. Кроме того, случаи заболевания фиксировались в США, Малави и Мозамбике.
Напомним, полиомиелит считается одним из наиболее тяжёлых вирусных заболеваний. Он поражает нервную систему, вызывает параличи, атрофию мышц и может привести к гибели или инвалидности.
Большинство людей переносит заболевание без симптомов или с симптомами как у гриппа. Однако примерно в одном из 200 случаев вирус проникает в нервную систему и вызывает осложнения.
Полиомиелит разрушает нервные клетки. Это может привести к параличам, затруднению дыхания, может вызывать проблемы при глотании и нарушение речи.
Лечения против полиомиелита нет. Некоторые люди полностью выздоравливают, другие — на всю жизнь остаются инвалидами.
Чтобы сформировать иммунитет к полиомиелиту, младенцам с 3-месячного возраста ставят прививки.