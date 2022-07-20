Бубонная чума снова «бьет» по людям. Какой орган увеличивает заболевание, и виноваты ли в этом сурки

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Есть ли вакцина от бубонной чумы?

Да. Прививку против бубонной чумы в начале 20 века разработал эпидемиолог Владимир Хавкин. Для нее он использовал убитых температурой чумных палочек.

В настоящее время для профилактики применяют Вакцину чумная живая. (Live plague vaccine). Иммунитет от нее сохраняется до года.