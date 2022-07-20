20 июля
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Здоровье

Бубонная чума снова «бьет» по людям. Какой орган увеличивает заболевание, и виноваты ли в этом сурки

Новый случай бубонной чумы зафиксировали в мире. Как распознать заболевание, от кого оно передается, и есть ли вакцина — в материале altapress.ru.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com
1
Распространенные симптомы бубонной чумы

К симптомам бубонной чумы относят:

  • высокую температуру,
  • продолжительную слабость,
  • галлюцинации,
  • головокружения,
  • тошноту и рвоту,
  • бессонницу,
  • сильные головные боли.
Головная боль
Головная боль
СС0
2
Специфические признаки

Среди «неявных» признаков бубонной чумы:

  • увеличенные лимфоузлы,
  • густой белый налет на языке,
  • воспаления тканей в организме,
  • пониженное артериальное давление,
Давление. Здоровье.
Давление. Здоровье.
СС0
  • появление «бубонов», или скопления воспаленных лимфоузлов.
3
Как передается бубонная чума?

Это заболевание передается через укусы кровососущих насекомых и мелких грызунов. А от человека к человеку — несколькими путями:

  • воздушно-капельным,
  • через прикосновения,
  • через предметы, которые трогал зараженный.
Руки.
Руки.
Открытые источники в Интернете
4
Какие факторы усиливают риск бубонной чумы?

Риск заболеть повышают:

  • частые стрессы,
  • алкоголь и курение,
  • неправильное питание,
Жирная пища, гамбургер, еда, фастфуд.
Жирная пища, гамбургер, еда, фастфуд.
СС0
  • отсутствие отдыха,
  • слабый иммунитет.
5
Инкубационный период

Инкубационный период бубонной чумы длится 3−7 дней.

6
А чем бубонная чума отличается от «обычной»?

Бубонная чума — это легкая форма чумы. Однако если ее возбудитель осядет в легких, то инфекция начнет передаваться с кашлем — воздушно-капельным путем.

Болезнь. Кашель.
Болезнь. Кашель.
Pixabay.com
7
Бубонная чума лечится?

Да, ее успешно лечат с применением антибиотиках, если зараженный обратился в больницу при первых симптомах.

8
Есть ли вакцина от бубонной чумы?

Да. Прививку против бубонной чумы в начале 20 века разработал эпидемиолог Владимир Хавкин. Для нее он использовал убитых температурой чумных палочек.

В настоящее время для профилактики применяют Вакцину чумная живая. (Live plague vaccine). Иммунитет от нее сохраняется до года.

Медицина. Здоровье. Шприц.
Медицина. Здоровье. Шприц.
СС0
9
Когда и где ввели карантин из-за бубонной чумы?

Летом 2020 года на западе Монголии — в районе Улиастай провинции Завхан — ввели карантин.

39-летний местный житель заразился бубонной чумой. Он пожаловался на высокую температуру, боль в мышцах и голове.

Как выяснилось, пациент с семьей ели мясо сурка.

Сурок.
Сурок.
открытые источники в интернете
10
Правда, что для Монголии чума — «привычное дело»?

Да. По словам доктора медицинских наук Владимира Никифорова, бубонная чума в Монголии — привычное явление.

«У них чума в этом регионе всегда была и будет, каждый год регистрируется несколько случаев чумы, мы об этом прекрасно знаем», — отметил ранее специалист.

11
Кто и где заболел бубонной чумой на этот раз?

Бубонную чуму «подхватил» 45-летний мужчина. Он вернулся в город Иньчуань (Китай) из автономного района Внутренняя Монголия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения региона.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
CC0
12
Когда у нового пациента появились первые симптомы?

Первые симптомы бубонной чумы мужчина заметил 12 июля, а на следующий день обратился за медицинской помощью.

«В борьбе против чумы эффективно лечение антибиотиками, а также поддерживающая терапия. При отсутствии лечения чумная болезнь может в короткий срок привести к смертельному исходу», — уточняет ТАСС.

13
Местные власти приняли меры?

Да. Местные власти ввели четвертый уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу.

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