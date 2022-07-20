Бубонная чума снова «бьет» по людям. Какой орган увеличивает заболевание, и виноваты ли в этом сурки

К симптомам бубонной чумы относят:
- высокую температуру,
- продолжительную слабость,
- галлюцинации,
- головокружения,
- тошноту и рвоту,
- бессонницу,
- сильные головные боли.
Среди «неявных» признаков бубонной чумы:
- увеличенные лимфоузлы,
- густой белый налет на языке,
- воспаления тканей в организме,
- пониженное артериальное давление,
- появление «бубонов», или скопления воспаленных лимфоузлов.
Это заболевание передается через укусы кровососущих насекомых и мелких грызунов. А от человека к человеку — несколькими путями:
- воздушно-капельным,
- через прикосновения,
- через предметы, которые трогал зараженный.
Риск заболеть повышают:
- частые стрессы,
- алкоголь и курение,
- неправильное питание,
- отсутствие отдыха,
- слабый иммунитет.
Инкубационный период бубонной чумы длится 3−7 дней.
Бубонная чума — это легкая форма чумы. Однако если ее возбудитель осядет в легких, то инфекция начнет передаваться с кашлем — воздушно-капельным путем.
Да, ее успешно лечат с применением антибиотиках, если зараженный обратился в больницу при первых симптомах.
Да. Прививку против бубонной чумы в начале 20 века разработал эпидемиолог Владимир Хавкин. Для нее он использовал убитых температурой чумных палочек.
В настоящее время для профилактики применяют Вакцину чумная живая. (Live plague vaccine). Иммунитет от нее сохраняется до года.
Летом 2020 года на западе Монголии — в районе Улиастай провинции Завхан — ввели карантин.
39-летний местный житель заразился бубонной чумой. Он пожаловался на высокую температуру, боль в мышцах и голове.
Как выяснилось, пациент с семьей ели мясо сурка.
Да. По словам доктора медицинских наук Владимира Никифорова, бубонная чума в Монголии — привычное явление.
«У них чума в этом регионе всегда была и будет, каждый год регистрируется несколько случаев чумы, мы об этом прекрасно знаем», — отметил ранее специалист.
Бубонную чуму «подхватил» 45-летний мужчина. Он вернулся в город Иньчуань (Китай) из автономного района Внутренняя Монголия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения региона.
Первые симптомы бубонной чумы мужчина заметил 12 июля, а на следующий день обратился за медицинской помощью.
«В борьбе против чумы эффективно лечение антибиотиками, а также поддерживающая терапия. При отсутствии лечения чумная болезнь может в короткий срок привести к смертельному исходу», — уточняет ТАСС.
Да. Местные власти ввели четвертый уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу.