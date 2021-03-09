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10 марта
Жизнь

«Ответить за погибшую лошадь»: в барнаульской «Ласке» написали заявление в полицию на паблик и СМИ

В интернет-сообществе «Барнаул 22» рассказали, что представители приюта «Ласка» написали заявление в полицию на паблик после публикации информации про погибшую лошадь.

Лошадь, содержавшаяся в приюте.
Лошадь, содержавшаяся в приюте.
vk.com/barneos22

Напомним, в середине февраля 2021 года в соцсетях бурно обсуждали гибель лошади, содержавшейся в приюте для животных «Ласка».

Несколько человек рассказали интернет-сообществу, что в приюте якобы «в страшных мучениях погибла лошадь». Позже хозяйка животного объяснила смерть болезнью.

«Мне тяжело, я потеряла не только любимое животное, но и значительные для меня средства. Помимо этой лошадки, у нас имеется еще 4 лошади. Все привиты, содержатся в нормальных условиях, имеют ветеринарные паспорта, регулярно осматриваются ветеринарными врачами. При вскрытии данной лошадки обнаружилась сердечная недостаточность, на фоне которой развился отек легких. К сожалению, спасти кобылу было невозможно», — отметила хозяйка.

Источники паблика поведали свою версию: «Когда лошади потребовалась немедленная медпомощь, хозяйка уехала и оставила лошадь умирать в холодном темном и грязном помещении, ей помогали просто сторонние люди».


Информация о гибели лошади вызвала широкий резонанс. В итоге, как сообщили в паблике, «представители приюта считают, что их оклеветали».

«Написали заявление на „Barnaul 22“. Заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности по ст. 128.1 часть 2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 538-ФЗ) подано 27 февраля 2021 года», — рассказала администрация «Барнаул 22».

Кроме того, как отметили в сообщении, заявление подали «на главного редактора информационного агентства „Банкфакс“» и, судя по всему, на авторов статьи про лошадь.

«Как нам сообщили волонтеры, которые ухаживали за лошадью и помогали в приюте, так же написали заявление в полицию на приют „Ласка“. Будем следить за развитием событий», — добавили в паблике. (Вероятно, имеется в виду, что волонтеры написали заявление в полицию на приют).

Кстати, в СМИ сообщили, что лошадь, погибшую из-за болезни, якобы скормили собакам в приюте.

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