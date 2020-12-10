Постригла ногти и добавила в пиццу. Какие тупые и не очень сериалы озвучивают барнаульские актеры

Когда мы смотрим на домашнем кинотеатре, как предводитель викингов Рагнар Лодброк откручивает голову очередному англичанину, мы не задумываемся, а кто это там хрипит за кадром. Оказывается, даже среди барнаульцев есть таланты, готовые для Netflix сделать озвучку сериала за пару часов. Они работают формально в виртуальной студии ColdFilm, но проживают в Барнауле. Altapress.ru разыскал невидимых мастеров дубляжа и рассказывает о них.

Скоростная студия

ColdFilm — это неофициальная озвучка, зато очень быстрая. Полностью озвученную серию можно увидеть в интернете уже через несколько часов после выхода на официальных платформах. Поэтому актерам озвучки приходится совмещать качество и скорость.

Работают на ColdFilm люди из разных городов и даже стран. Для этого талантливому человек нужны только компьютер, хороший микрофон и доступ в интернет.

Сериал «Ход королевы» kinopoisk.ru

Озвучка на ColdFilm, как и в других подобных студиях, чаще всего двухголосая. Мальчики берут все мужские роли. Девушки — женские. Путаница может возникнуть только в случае проникновения в сериал существа неопределенного пола или когда озвучку малыша берут на себя девушки. Вопрос, кто даст голос таким персонажам, актеры озвучки решают сами.

А теперь — знакомьтесь. Дмитрий Харченко и Дарья Смирнова — барнаульцы, они работают в ColdFilm, по несколько часов в день озвучивая сериалы. .

Все начинают с Японии и ошибок

Дарье Смирновой — 23 года. Она закончила журфак АГУ, но стала не журналистом, а актером озвучки.

Дарья Смирнова. Страница Дарья Смирновой «ВКонтакте»

В сферу развлечений она пришла в 2016 году. Началось все с группы, которая озвучивала японскую анимацию — «аниме». Именно там Дарья набралась опыта и научилась работать в озвучке.

В аниме-проекте Дарья пребывает до сих пор. Правда, этой студии сейчас девушка отдает куда меньше голосовых связок, чем раньше — на японском проекте все работают безвозмездно, на голом энтузиазме.

«Там трудится народ за идею, — объясняет Дарья, — и там я получила свой основной опыт. Было много свободного времени, упорства, все было очень интересно, и мы озвучивали по 12 сериалов за сезон, то есть за год. Брали много аниме, за счет нагрузки ошибки новичка быстро искореняются».

Аниме. СС0.

Среди наиболее распространенных ошибок Дарья называет логические ударения и неумение ставить «интонационные» знаки препинания — точки и запятые.

Девушка рассказывает, что новички часто «задирают» смысловые ударения в конце предложений, потому что подобное они слышали в озвучке аниме. Но со временем новичок учится главному — слушать и контролировать себя.

«Ошибки и неточности шлифуются, у тебя устанавливается уровень озвучки, а дальше уже можно начать „запариваться“ в актёрку. Ты можешь разводить персонажей, менять голоса, думать о том, насколько у тебя обширный список тональностей, кого можешь озвучивать, а кого нет, можешь ли ты одновременно озвучить старую бабушку и маленькую девочку или не сможешь».

До костей закрепленные

Когда девушка набралась «проб и ошибок», она решила поучаствовать в наборе ColdFilm, чтобы выйти на другой уровень. Пришло время давать свой голос персонажам не только аниме, но и сериалов, а также получать за свою работу деньги.

«Тогда в такие проекты еще шел набор, — говорит Дарья. — Я сделала „демку“ (демозапись — Прим. altapress), трейлер сериала „До костей“ про анорексичку, отправила админам этой группы и меня взяли».

Среди актеров студии ColdFilm выделяют два типа сериалов. Первые — закрепленные. Они числятся за человеком, и каждую новую серию делает именно он.

Дарья Смирнова. Страница Дарья Смирновой «ВКонтакте»

А еще есть свободные сериалы. Такие раздаются актерам в специальной конференции, и сериал берет тот, кто свободен в данный момент. Для тех, у кого «закрепов» много, выйти на свободный сериал — это способ немного подзаработать. Для тех же, за кем «забронировано» мало сериалов, раздача в конференции — основной способ рубить бабки.

«Администратор пишет, кто ему нужен, мальчик или девочка, и дальше роли берет, кто угодно, — говорит Дарья. — Свободных сериалов может быть ноль, а может быть 10−20 за день. Есть так называемые марафоны. Это когда, например, в один день на Netflix выходят один-два новых сериала сразу, а это 10 серий или 15… Раньше марафонов по пятницам было 3−4. Таким образом, ты можешь четыре серии за день сделать, а можешь — всего пару».

Сколько у вас реплик?

Сейчас у Даши четыре закрепленных сериала, «марафоны» по пятницам и свободные гонки. Максимальное количество серий, которое озвучивала Дарья в день — 5 штук.

Оливия Уайлд. Эта американская актриса сыграла роль доктора Реми Хадли в телесериале «Доктор Хаус». Героиню с тяжелой судьбой несколько раз увольняли по разным причинам , но позже восстанавливали в должности. fishki.net

«Условно у нас есть сериал про спецназовцев и медсестёр, — объясняет девушка. — В сериале про спецназовцев у меня как у женского актёра озвучки, будет куда меньше текста, чем в сериале про медсестер, где основные персонажи — женские. Соответственно, обе серии идут 40 минут, в обеих — по 700 реплик. Но в первом случае из 700 моих будет — 50, а во втором — 600. Это разная нагрузка».

От количества реплик зависит и время, которое дается на озвучку. Если актеру надо записать 600 строк, на это дается два часа. Если 700 — уже три. А если реплик больше 900 — то у него есть четыре часа работы.

«Все мы работаем по московскому времени, — рассказывает Дарья. — Например „Симпсоны“ мои выходят на английском языке по нашему времени в 8 утра. Их сразу подбирает с внешними субтитрами переводчик с проекта. Он отписывается в рабочую конференцию переводчиков, что взял сериал себе. И примерно в 12 часов я четко знаю, что он сдаст перевод, а админ отправит эти субтитры мне. Когда мне все скидывают, я озвучиваю, чищу звук и отдаю обратно админу. Он получает звуковую дорожку от меня и от мужского голоса. Админ все смотрит, проверяет тайминг, закидывает в серию рекламу, рендерит и выкладывает в сеть. Вот примерно так это происходит».

Главный злодей из «Симпсонов» и его реальный двойник. открытые источники

Каждый пляшет как может

Рабочий график у актеров озвучки не зафиксирован. Он зависит от выхода сериалов и их количества. Похожая ситуация, как вы понимаете, и с зарплатой. Она зависит от того, сколько эпизодов фильма озвучил приглашенный актер.

«Ты получишь ровно столько, сколько сделаешь, — говорит Дарья. — У тебя нет фиксированного оклада. Твоя зарплата — это твои закрепленные сериалы. Если у тебя 12 таких сериалов, ты не берешь что-то дополнительное. Если пять, то — берешь. Каждый пляшет от того, сколько ему нужно денег для комфортной жизни. Можно и 50−60 тысяч заработать за месяц, а можно всего пять».

Мучением для актера озвучки бывает сам просмотр сериала. Далеко не всегда им приходится озвучивать хорошие или даже средние по качеству сериалы.

«Мне нравится озвучивать не тупые вещи, — говорит Дарья. — Потому что когда ты делаешь тупой сериал, тебе нужно погрузиться в это, сыграть. А тебя ломает. Например, был сериал про девушку, которая жила со своей подругой. Они каждую серию обсуждали какие-то мерзкие вещи. Одна серия была посвящена тому, что женщина постригла ногти на ногах и добавила их в свою пиццу. Такое просто противно смотреть».

Конечно, есть и сериалы, от озвучки которых можно получать удовольствие.

«Из последнего мне запомнился сериал „Почему женщин убивают?“ от Хулу. Я его делала чуть меньше года назад. Мне он безумно понравился. Когда ты делаешь такие сериалы, то не замечаешь, что работаешь. Мне нравится переживать кучу разных моментов вместе с хорошими персонажами, дарить им свой голос, нравится думать, что люди посмотрят это и, возможно, от того, как я сыграю, проникнутся они фильмом или нет».

Игра престолов. Кадр из сериала

Но иногда актеры озвучки отказываются работать над самыми любимыми сериалами, которые хочется посмотреть с чашкой горячего чая за один раз. Например, Даша отказалась от озвучки последнего сезона «Игры престолов».

«Потому что я хотела, чтобы все серии вышли, и я за раз их посмотрела, — рассказывает Дарья. — Иначе я бы с ума сошла, пока ждала бы новую серию».

Что делать дальше в Барнауле

Реакция на ожидаемые всеми сериалы часто бывает достаточно острой. Например, людям не нравится, когда в новом сезоне внезапно меняется состав голосов:

«Например, на «Флэше» люди привыкли смотреть на одну пару актеров, а последние три сезона озвучивала я и другой мальчик. Ребята, которые озвучивали фильм раньше, ушли с проекта. И первые пару-тройку серий в комментариях нам писали «Мы это слушать не будем, верните прежних актеров», — смеется Дарья.

Кадр из сериала «Физрук». пресс-служба ТНТ.

Главное, что мешает актерам озвучки преодолеть свои пределы — отсутствие специального образования. Ьез поставленного профессионального дубляжа трудно на высоком уровне работать со своим голосом.

«Сначала у любителей и театралов уровень одинаковый, — говорит Даша. — Просто они вырастут гораздо быстрее, чем мы, потому что понимают, как это работает, их этому научили, а нас этому не учат, у нас нет теории. Мы можем повторить что-то, но фраза сменится, ситуация сменится, и нам потребуется 10 минут, а не минута, чтобы понять, как же это сказать».

Тем не менее, Дарья стремиться стать актером официального дубляжа и поднять свой потолок. Для этого она собирается переезжать в Санкт-Петербург: «Я не говорю, что как я работаю сейчас, это плохо, — отмечает девушка. — Но это всего лишь этап. Я хочу работать в этой сфере дальше, чтобы чего-то достичь, мне нужно уехать отсюда. В Питере гораздо больше возможностей».

«Что за гадость! Уберите его!»

Дмитрий Харченко, как и Дарья Смирнова, пришел в озвучку благодаря аниме. Этим делом он увлекся в 15 лет и вскоре стал озвучивать японские мультфильмы. Сначала — для себя, потом — для разных студий.

Два года назад на ColdFilm проходил набор новых голосов. Требования всего три: возраст 18+, два года в озвучке и отсутствие дефектов речи. Этим критериям Дмитрий соответствовал и подал заявку.

Дмитрий Харченко. Страница Дмитрия Харченко «ВКонтакте»

Парень отправил свою озвучку трейлера фильма «Дракула», она понравилась студии. С этого дня Дмитрий начал работать. Но, признается он, перейти с аниме на обычные сериалы было сложно.

«Когда я только пришел на ColdFilm, мой аниме-голосок сильно выделялся на сериалах, — смеется Дмитрий. — Периодически я видел, что меня ругали, писали: «Что за гадость! Уберите его!». Но все проходит со временем, все неудачи перекручиваешь в себе, переучиваешься».

Рабочий день Дмитрия — с 11 утра до 11 вечера. В это время он получает сериалы и озвучивает их.

«Встаю в 9 утра, — рассказывает он, — у меня примерно 3 часа на то, чтобы привести себя в порядок. Главное, до работы не пить чай с сахаром, потому что сладкое сильно вяжет рот и получаются звуки вроде чмоканий. В 11 часов я включаю «ВКонтакте», смотрю конференции и жду, когда появится работа».

Домашняя студия Дмитрия Харченко. Страница Дмитрия Харченко «ВКонтакте»

Для работы актеры озвучки оборудуют себе мини-студию — ставят микрофон и делают небольшие «стенки» с акустическим поролоном.

«У меня есть микрофон на стойке, — рассказывает Дмитрий, — рядом лежит звуковая карта, на стенах у меня наклеен с двух сторон акустический поролон, а с третьей и четвёртой стороны есть своеобразная стеночка. Там на ДВП приклеен поролон. Я эту стенку двигаю на себя, и получается квадрат метр на метр, в котором я работаю».

На ColdFilm нет определённых требований к технике — смотрят лишь на качество звука. Если оно хорошее, никаких претензий нет. Но так как люди с проекта в озвучке уже давно, отмечает Дмитрий, микрофоны у всех звучат одинаково хорошо.

«Лучше всего мне удаются клоуны и психопаты»

Дмитрий говорит, что не пытается идеально попасть во всех своих героев, это невозможно сделать за два часа, которые отведены на работу. Тем не менее, нужно держать марку и работать качественно.

Дмитрий Харченко. Страница Дмитрия Харченко «ВКонтакте»

«У нас на студии 40 мальчиков, — объясняет Дмитрий. — Раньше даже была определенная иерархия, был список людей — от лучшего к худшему. И если ты в этом списке выше, у тебя больше шансов получить серию. Сейчас такой практики нет, но все равно кому-то раздают серии чаще, кому-то реже. Если ты будешь озвучивать хуже всех, то и ни одной серии можешь не получить».

Дмитрий признается, что он многих персонажей озвучивает приблизительно одним голосом. Исключение — клоуны и герои с психическими отклонениями.

«Мне легко удаются клоуны и психопаты, — говорит Дмитрий. — Там я начинаю кривляться, это мне приносит какой-то кайф. Также мне удаются персонажи-геи. Я, например, озвучивал «Гриффинов», и там есть такой персонаж. Когда он появляется в серии, для меня это праздник».

А вот труднее всего молодому парню озвучивать 40-летних мужчин. Голос у Дмитрия совсем не басовитый. Он подходит подростку или ребенку, но никак не бородатому мужику с золотым зубом. «Мне куда легче даются маленькие мальчики какие-нибудь, — рассказывает актёр озвучки, — но суровых викингов мне тяжело озвучивать именно из-за тембра».

Озвучивать сериалы — не мешки ворочать

Голосов у Дмитрия Харченко немного — 4−5. Чтобы увеличить диапазон, признается он, надо получить все то же актерское образование. Сам Дмитрий уже ходил на курсы, но не закончил их из-за постоянной работы.

Закрытый показ сериала «Игра престолов» в Барнауле. Маргарита Усманова.

После окончания вуза он хочет получить профильное образование, потому что без него трудно стать настоящим профессионалом.

«Сейчас я учусь на специалиста в области рекламы и пиара, — говорит Дмитрий, — но после того, как закончу, буду пытаться поступить на актёрское. Но сначала я хочу дать себе один годик, поступить в Москву, Питер, постучаться во все студии».

Если же у Дмитрия не получиться пробиться в престижные студии, он готов остаться на ColdFilm и работать над пиратской озвучкой. Единственный минус этой работы, отмечает он, неустойчивый заработок: «Были времена, когда я зарабатывал в месяц 4 тысячи рублей, а были когда под 50. Каждый месяц думаешь — мне экономить или у меня все будет хорошо?».

Снимки из серии «Хорошо в деревне летом». pisez.com

Но пока озвучка приносит ему удовольствие: «Мне нравится работать с сериалами, — говорит парень. — Это ведь куда легче, чем таскать мешки. Ты можешь работать весь день, озвучивать за день шестой сериал, сильно устать. Но это просто приятнее, чем физическая работа».

Дмитрий не говорит своим друзьям и родственникам, какой сериал озвучивает. Он признается, что не любит, когда кто-то из них смотрит фильмы в его озвучке. Но мама Дмитрия слышала голос сына.

«Один раз я озвучивал какую-то рекламу, ее крутили в ТЦ «Пионер», — рассказывает он. — Мама звонит мне и говорит: «Представляешь, приехали в кино, а тут ты говоришь, здорово». А вообще она даже сериалы не смотрит».

Антон Дегтярёв