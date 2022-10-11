Годовщина «черного вторника». Altapress.ru вспоминает самые крупные падения рубля

Свободный курс рубля в России ввели 1 июля 1992 года. Сразу после этого Банк России уравнял официальный курс доллара США с биржевым, повысив его с 56 копеек до 125 рублей — в 222 раза.
1. С 26 по 28 августа 1992 года рубль упал по отношению к доллару на 18% — со 168,1 до 205 рублей за доллар. Произошедшее объясняли превышением спроса над предложением валюты.
22 сентября 1992 года курс доллара по отношению к рублю вырос на 14,73% — с 205,5 до 241 рубля. Этот день с легкой руки СМИ стал первым «черным вторником».
Падению рубля предшествовал указ президента России Бориса Ельцина о переходе к новым регулируемым ценам на отдельные виды энергоресурсов.
1 октября 1992 года произошло очередное повышение курса доллара, который вырос на 17,79% - с 254 до 309 рублей.
2. С 22 по 24 сентября 1993 года официальный курс рубля упал на 20,25% по отношению к доллару, который вырос с 1036 до 1299 рублей. Возник ажиотажный спрос на валюту. За день до начала падения президент РФ Борис Ельцин подписал указ о поэтапной конституционной реформе в РФ — Съезд народных депутатов и Верховный совет должны были прекратить свою деятельность.
3. Масштабное падение рубля 11 октября 1994 года оказалось кратковременным — уже 14 октября курс доллара почти вернулся к прежнему уровню и составил 2994 рубля. Но на фоне общего кризиса в экономике отправили в отставку председателя ЦБ РФ Виктора Геращенко и и.о. министра финансов Сергея Дубинина.
Всего с 1 июля 1992 года до деноминации 1998 года рубль обесценился в 47 раз: со 125 до 5960 рублей.
В Алтайском крае накануне дефолта, в 1997-м, бастовали врачи и учителя из-за долгов по зарплате. В Краевой детской больнице закончились даже бинты.
Вплоть до начала погашения долгов бюджетникам Александр Суриков ограничил выплату зарплат себе, сотрудникам администрации, АКЗС и ряда краевых и ведомств: они получали только 50% начисленной зарплаты. Но в срок.
4. 17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Правительство отказалось от удержания фиксированного курса рубля по отношению к доллару и объявило о переходе к плавающему курсу. К 9 сентября доллар вырос по отношению к рублю в 3,2 раза: с 6,5 до 20,83 рублей, затем было кратковременное укрепление до 8,67 рублей.
23 августа отправили в отставку премьер-министра РФ Сергея Кириенко, 11 сентября ушел в отставку глава ЦБ Сергей Дубинин. До конца года было зафиксировано еще несколько резких скачков доллара: с 17 сентября по 17 октября он вырос с 9,61 до 15,51 рублей. Ослабление рубля продолжилась на протяжении четырех лет после дефолта.
Из-за роста курса доллара «Мария-Ра» за четыре дня потеряла более 600 тыс. рублей. Со 2 по 5 сентября приостановили работу 11 тыс. педагогов из 399 школ края. А учителя еще 49 школ из трех городов и пяти районов объявили бессрочную забастовку из-за долгов по зарплате.
Обесцениванию валюты способствовали искусственное завышение курса в целях сокращения инфляции, кризис в странах Юго-Восточной Азии и резкое падение мировых цен на энергоносители — значительной части российского экспорта.
Всего с момента дефолта рубль обесценился к доллару в 4,9 раза. 7 и 12 декабря 2002 года Центробанк РФ оценил доллар в 31,86 рубля, после чего курс начал снижаться и оставался стабильным до 2008 года.
В 2006-м году слетать в Москву и обратно из Барнаула можно было за 999 рублей.
5. В августе 2008 года после начала боевых действий между российскими и грузинскими войсками в Южной Осетии и Абхазии рубль упал по отношению к доллару на 4% (с 23,58 рубля до 24,57 рубля). Однако уже с 13 августа началось укрепление рубля в связи с успешным завершением военной кампании.
В 2008—2009 годах курс рубля неоднократно падал в связи с мировым финансовым кризисом. В результате ряда скачков с января по 5 февраля 2009-го доллар подорожал с 29,39 до 46,84 рублей.
В 2009-м молоко 2,5−3,2%-ной жирности стоило 20,15 рублей, а стоимость жилищно-коммунальных услуг повысилась на 16,4%.
А барнаульские депутаты заявляли, что к 2017 году горожане будут получать зарплату в среднем по 55 тысяч рублей в месяц.
6. По итогам 2014 года рубль обесценился к доллару на 72,2% (с 32,66 рублей на 1 января 2014-го до 56,24 рублей на 1 января 2015 года). Давление на рубль оказывали беспорядки и последующий государственный переворот на Украине, а затем — санкции.
7. В 2015 году колебания курса рубля были связаны с изменением цен на нефть. По итогам года российская валюта обесценилась по отношению к доллару на 29,7% (с 56,24 до 72,93 рублей).
Следующие крупные колебания курса случились уже в феврале-марте 2022-го.