Годовщина «черного вторника». Altapress.ru вспоминает самые крупные падения рубля

28 лет назад (тоже во вторник) 11 октября 1994 года курс доллара вырос на 27,84% — с 2833 до 3926 рублей. Эту дату окрестили очередным «черным вторником» в России. Altapress.ru вспоминает крупнейшие падения рубля в истории современной России.

Свободный курс рубля в России ввели 1 июля 1992 года. Сразу после этого Банк России уравнял официальный курс доллара США с биржевым, повысив его с 56 копеек до 125 рублей — в 222 раза.

1. С 26 по 28 августа 1992 года рубль упал по отношению к доллару на 18% — со 168,1 до 205 рублей за доллар. Произошедшее объясняли превышением спроса над предложением валюты.

22 сентября 1992 года курс доллара по отношению к рублю вырос на 14,73% — с 205,5 до 241 рубля. Этот день с легкой руки СМИ стал первым «черным вторником».

Падению рубля предшествовал указ президента России Бориса Ельцина о переходе к новым регулируемым ценам на отдельные виды энергоресурсов.

Барнаул в 90-х годах. Фото из архива moi-barnaul Веры Бурдянской.

1 октября 1992 года произошло очередное повышение курса доллара, который вырос на 17,79% - с 254 до 309 рублей.

2. С 22 по 24 сентября 1993 года официальный курс рубля упал на 20,25% по отношению к доллару, который вырос с 1036 до 1299 рублей. Возник ажиотажный спрос на валюту. За день до начала падения президент РФ Борис Ельцин подписал указ о поэтапной конституционной реформе в РФ — Съезд народных депутатов и Верховный совет должны были прекратить свою деятельность.

3. Масштабное падение рубля 11 октября 1994 года оказалось кратковременным — уже 14 октября курс доллара почти вернулся к прежнему уровню и составил 2994 рубля. Но на фоне общего кризиса в экономике отправили в отставку председателя ЦБ РФ Виктора Геращенко и и.о. министра финансов Сергея Дубинина.

Всего с 1 июля 1992 года до деноминации 1998 года рубль обесценился в 47 раз: со 125 до 5960 рублей.

В Алтайском крае накануне дефолта, в 1997-м, бастовали врачи и учителя из-за долгов по зарплате. В Краевой детской больнице закончились даже бинты.

Митинг медиков в Барнауле , 1997 год. Олег Богданов

Вплоть до начала погашения долгов бюджетникам Александр Суриков ограничил выплату зарплат себе, сотрудникам администрации, АКЗС и ряда краевых и ведомств: они получали только 50% начисленной зарплаты. Но в срок.

4. 17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Правительство отказалось от удержания фиксированного курса рубля по отношению к доллару и объявило о переходе к плавающему курсу. К 9 сентября доллар вырос по отношению к рублю в 3,2 раза: с 6,5 до 20,83 рублей, затем было кратковременное укрепление до 8,67 рублей.

23 августа отправили в отставку премьер-министра РФ Сергея Кириенко, 11 сентября ушел в отставку глава ЦБ Сергей Дубинин. До конца года было зафиксировано еще несколько резких скачков доллара: с 17 сентября по 17 октября он вырос с 9,61 до 15,51 рублей. Ослабление рубля продолжилась на протяжении четырех лет после дефолта.

Из-за роста курса доллара «Мария-Ра» за четыре дня потеряла более 600 тыс. рублей. Со 2 по 5 сентября приостановили работу 11 тыс. педагогов из 399 школ края. А учителя еще 49 школ из трех городов и пяти районов объявили бессрочную забастовку из-за долгов по зарплате.

Уличная торговля на Старом базаре. 1998 г. О.В. Богданов

Обесцениванию валюты способствовали искусственное завышение курса в целях сокращения инфляции, кризис в странах Юго-Восточной Азии и резкое падение мировых цен на энергоносители — значительной части российского экспорта.

Всего с момента дефолта рубль обесценился к доллару в 4,9 раза. 7 и 12 декабря 2002 года Центробанк РФ оценил доллар в 31,86 рубля, после чего курс начал снижаться и оставался стабильным до 2008 года.

В 2006-м году слетать в Москву и обратно из Барнаула можно было за 999 рублей.

5. В августе 2008 года после начала боевых действий между российскими и грузинскими войсками в Южной Осетии и Абхазии рубль упал по отношению к доллару на 4% (с 23,58 рубля до 24,57 рубля). Однако уже с 13 августа началось укрепление рубля в связи с успешным завершением военной кампании.

В 2008—2009 годах курс рубля неоднократно падал в связи с мировым финансовым кризисом. В результате ряда скачков с января по 5 февраля 2009-го доллар подорожал с 29,39 до 46,84 рублей.

В 2009 году. Олег Богданов

В 2009-м молоко 2,5−3,2%-ной жирности стоило 20,15 рублей, а стоимость жилищно-коммунальных услуг повысилась на 16,4%. А барнаульские депутаты заявляли, что к 2017 году горожане будут получать зарплату в среднем по 55 тысяч рублей в месяц.

6. По итогам 2014 года рубль обесценился к доллару на 72,2% (с 32,66 рублей на 1 января 2014-го до 56,24 рублей на 1 января 2015 года). Давление на рубль оказывали беспорядки и последующий государственный переворот на Украине, а затем — санкции.

7. В 2015 году колебания курса рубля были связаны с изменением цен на нефть. По итогам года российская валюта обесценилась по отношению к доллару на 29,7% (с 56,24 до 72,93 рублей).

Следующие крупные колебания курса случились уже в феврале-марте 2022-го.