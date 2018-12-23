Памяти легендарного конструктора: 10 фактов об автомате Калашникова и его создателе

Пять лет назад, 23 декабря 2013 года, в возрасте 95 лет умер знаменитый российский конструктор Михаил Калашников. Его самое известное изобретение — автомат Калашникова — в 2014 году включили в список самых прорывных изобретений человечества. Altapress.ru собрал наиболее интересные факты о легендарном оружейнике и легендарном оружии.

1. Михаил Калашников — простой деревенский парень, у которого за плечами было только 9 классов школы, — создал свой знаменитый автомат в 27 лет, пишет РИА Новости.

2. Автомат Калашникова приняли на вооружение в 1949 году. Главными его качествами сам конструктор считал простоту и надежность.

«Я создавал автомат, будучи сержантом, и постоянно помнил, что солдат академий не заканчивал», — говорил Калашников.

3. Всего в мире изготовлено примерно 100 миллионов АК-47 разных модификаций. Производство данного оружия было налажено не только в Советском Союзе, но и в Китае, Северной Корее, Египте, Югославии и других странах.

Михаил Калашников на Алтае. Олег Богданов

4. Михаил Калашников говорил, что всю жизнь изобретал оружие для защиты, а не для убийства:

«Я спокойно сплю, потому что всегда создавал оружие для защиты. Это политики не могут договориться и используют его для убийства».

5. В некоторых странах автомат Калашникова из-за простоты производства стоит дешевле чем курица. Ежегодно от пуль автомата погибает четверть миллиона человек.

6. За полгода до смерти Михаил Калашников написал патриарху Кириллу покаянное письмо, пишут «Известия». Он поделился переживаниями и сомнениями по поводу своей ответственности за смерти людей, убитых из созданного им автомата.

7. В некоторых африканских странах в честь знаменитого оружия детей называют «Калаш».

Михаил Калашников. крайархивкультура.

8. В 1971 году без защиты диссертации Калашникову присвоили ученую степень доктора технических наук, сообщает РИА Новости.

9. Кроме АК-47, Михаил Калашников изобрел, в частности, инерционный счетчик выстрелов из танковой пушки, ручной пулемет Калашникова, самозарядный охотничий карабин «Сайга», автоматический пистолет Калашникова, Об этом сообщает 24smi.org.

10. Всего в конструкторском бюро Калашникова создано более сотни образцов боевого оружия.