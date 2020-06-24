Пан не пропал: бывшего замначальника алтайского МВД решили не судить по делу на 93 млн рублей

Напомним, в ноябре 2018 года возбудили дело в отношении генерала по статье о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба.

Пан с 2004 года трудился заместителем начальника ГУ МВД по Алтайскому краю — следил за экономической безопасностью. В 2011 году Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, освободил генерала от должности, который после перебрался в Ростехнадзор.

Итогом новой работы Пана стало обвинение в том, что он не закрыл не имевшее лицензии производство, загрязнявшее окружающую среду. Уголовное дело поступило в суд Краснодара в октябре 2019 года. Однако через девять месяцев судья заявил об истечении сроков давности и завершил процесс.

Следствие уверено, что глава управления Ростехнадзора намеренно небрежно отнесся к службе и не приостановил деятельность нелегальной обогатительной фабрики.

Стоит отметить, что предприятие якобы контролировал полковник полиции Николай Гермашев — экс-начальник оперативно-разыскной части службы собственной безопасности ГУ МВД по Ростовской области.

Тимофей Пан: «Предприниматели , не имеющие „криминальных хвостов“, могут не беспокоиться». Анна Зайкова

Издание отмечает, что Пан хорошо знал Гермашева, поскольку с 2011 года по 2017 год занимал должность замначальника главного управления МВД по Южному федеральному округу. Собственно, именно после упразднения окружных полицейских подразделений Пан возглавил Северо-Кавказское управление Ростехнадзора.

В ходе следствия установили, что предприятие не имело государственной лицензии на производство. Более того, вредные промышленные отходы горной фабрики не перерабатывали и они загрязняли окружающую среду.

Экологическая экспертиза пришла к заключению, что за несколько лет нелегальной работы обогатительная фабрика нанесла вред природе и жителям Новошахтинска. Ущерб эксперты оценили в 93 млн рублей.

Предположительно, в результате незаконного производства организованная группа получила доход, превышающий 126 млн рублей.

Ранее экс-начальник УВД Барнаула Николай Турбовец вошел в совет директоров крупной космической компании.