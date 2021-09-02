2 сентября 16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Панкратов-Черный поддержал слова Шукшиной о культурной катастрофе в России

Народный артист России Александр Панкратов-Черный абсолютно согласен с заявление актрисы Марии Шукшиной о состоянии культуры в стране. Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом news.ru.

Александр Панкратов-Черный.
Александр Панкратов-Черный.
altairegion22.ru

Актер уверен, что в культуру нужно меньше пускать людей, которые на первый план ставят низменные и рефлекторные интересы. Сам он не знает, как исправить ситуацию, но посоветовал правильно воспитывать детей.

«Машу Шукшину я поздравляю с орденом. Она правильно сказала. Я с этим абсолютно согласен. Народ довели до отчаяния, и он заинтересован только в том, чтобы согреться-подогреться и нажиться, и побольше денег хапать, поэтому духовные и нравственные ценности отодвигаются на второй план. В культуру должны прийти нравственные люди, ценящие настоящее, подлинное искусство, а не подмену этого. Свою бездарность и бездуховность они стараются называть достижениями и новым словом в искусстве, потому что бездарны сами и ничего другого создать не могут», — заявил артист.

Панкратов-Черный подчеркнул, что много молодых людей заканчивают режиссерские курсы, но 90% находятся без работы, при этом в кино «лезут какие-то странные персонажи без образования, а результат мы видим».

Как ранее писал altapress.ru, заслуженная артистка России Мария Шукшина после получения медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени из рук премьер-министра Михаила Мишустина публично пристыдила чиновников, рассказав о состоянии культуры в стране, деградации нации.

Мария Шукшина.
Мария Шукшина.
www.instagram.com/shukshina_maria

«Невооруженным глазом видно, что идет социальный эксперимент — люди ненавидят друг друга, сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за QR-кодов. И это необходимо прекратить», — говорила она.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость