Панкратов-Черный поддержал слова Шукшиной о культурной катастрофе в России

Народный артист России Александр Панкратов-Черный абсолютно согласен с заявление актрисы Марии Шукшиной о состоянии культуры в стране. Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом news.ru .

Актер уверен, что в культуру нужно меньше пускать людей, которые на первый план ставят низменные и рефлекторные интересы. Сам он не знает, как исправить ситуацию, но посоветовал правильно воспитывать детей.

«Машу Шукшину я поздравляю с орденом. Она правильно сказала. Я с этим абсолютно согласен. Народ довели до отчаяния, и он заинтересован только в том, чтобы согреться-подогреться и нажиться, и побольше денег хапать, поэтому духовные и нравственные ценности отодвигаются на второй план. В культуру должны прийти нравственные люди, ценящие настоящее, подлинное искусство, а не подмену этого. Свою бездарность и бездуховность они стараются называть достижениями и новым словом в искусстве, потому что бездарны сами и ничего другого создать не могут», — заявил артист.

Панкратов-Черный подчеркнул, что много молодых людей заканчивают режиссерские курсы, но 90% находятся без работы, при этом в кино «лезут какие-то странные персонажи без образования, а результат мы видим».

Как ранее писал altapress.ru, заслуженная артистка России Мария Шукшина после получения медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени из рук премьер-министра Михаила Мишустина публично пристыдила чиновников, рассказав о состоянии культуры в стране, деградации нации.

Мария Шукшина. www.instagram.com/shukshina_maria