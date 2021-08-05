Панно в стиле флорентийской мозаики в память о Шукшине появится в Барнауле

Его установят рядом с Аллеей победителей Шукшинского кинофестиваля, на территории ГМИЛИКА.
«Такая идея в крае, где все связано с Шукшиным, родилась впервые. По нашей задумке, панно станет завершением арт-объекта на территории усадьбы музея — Аллеи победителей кинофестиваля, который традиционно уже долгие годы проводится на Алтае в честь Шукшина», — рассказал директор музея.
Ожидается, что панно будет состоять из трех частей — изображения самого Шукшина, мотивы его фильма «Калина красная» и история создания фестиваля «Шукшинские дни на Алтае».
Только одна часть мозаики, с изображением образа Шукшина, будет размером с человеческий рост — 1,6 м на 2 м. Вместе с рамой она будет весить более полутонны.
«Это очень сложная композиция, такого опыта работы у завода еще нет: нужно кропотливо сделать осколки для мозаики и выложить их так, чтобы образ стал узнаваемым»,_ подчеркнул Коротков.
Учитывая сложность, особенности транспортировки и монтажа, установить панно рассчитывают «хотя бы до снега».
Стоит такой проект около 2 млн рублей, финансируется за счет краевой программы по закупу произведений Колыванского камнерезного завода для учреждений культуры.
Напомним, Шукшинский фестиваль на Алтае в 2021 году сдвинули на осень из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Фестиваль предварительно перенесли на 28 сентября — 2 октября.