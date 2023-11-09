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Жизнь

Парк в Завокзалье, самые высокие зарплаты и линия Томенко. Что произошло в Алтайском крае 9 ноября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 9 ноября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Алтайском крае запустили сайт ежегодной прямой линии Виктора Томенко. Задать вопрос губернатору можно уже сейчас.
  • HeadHunter выяснил, каким специалистам в Алтайском крае сейчас предлагают самые высокие зарплаты, а каким не хватает денег даже на основные нужды.
  • В Минздраве Алтайского края прокомментировали сообщения о дефиците детских вакцин от кори, краснухи и паротита. В ближайшее время он сохранится.
  • В Барнауле за железнодорожным вокзалом разобьют парк с набережной. Мы узнали, каким должно стать это место, и где еще в городе появятся парки, скверы, аллеи и набережные.
  • После продолжительной болезни скончалась прима Алтайского музыкального театра Любовь Августовская.
  • Из Барнаула в 2024 году будет всего два субсидированных рейса: один — в Сургут, второй — в Екатеринбург.
  • 105 лет назад, 9 ноября 1918 года, родился Марк Юдалевич. Почитайте, как человек, который родился гением, подарил нам миф о Голубой даме и чем еще он запомнился барнаульцам.

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