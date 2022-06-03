Партию качественной алтайской гречки незаконно попытались вывезти в Грузию

Алтайский Россельхознадзор обнаружил партию гречневую крупы, которую незаконно попытались отправить в Грузию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При отправке гречневой крупы ядрицы массой 67,5 тонн оказалось, что документы о качестве и безопасности для выпуска в обращение в рамках Таможенного союза есть, но отправитель не учел требования, предъявляемые страной-импортером.

В частности, Грузия требует соответствия крупы нормам по содержанию микотоксинов, а эти нормы отличаются от принятых в Таможенном союзе. Данные исследования отправитель не произвел.

«Партия гречневой крупы задержана до устранения нарушений», — отметили в Россельхознадзоре.

Управление напомнило, что при экспорте зерна и продуктов его переработки необходимо четко соблюдать требования каждой страны-импортера.

Ранее стало известно, что санкционку перестали давить тракторами.