3 июня
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Жизнь

Партию качественной алтайской гречки незаконно попытались вывезти в Грузию

Алтайский Россельхознадзор обнаружил партию гречневую крупы, которую незаконно попытались отправить в Грузию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Гречка. Гречневая крупа.
Гречка. Гречневая крупа.
СС0

При отправке гречневой крупы ядрицы массой 67,5 тонн оказалось, что документы о качестве и безопасности для выпуска в обращение в рамках Таможенного союза есть, но отправитель не учел требования, предъявляемые страной-импортером.

В частности, Грузия требует соответствия крупы нормам по содержанию микотоксинов, а эти нормы отличаются от принятых в Таможенном союзе. Данные исследования отправитель не произвел.

«Партия гречневой крупы задержана до устранения нарушений», — отметили в Россельхознадзоре.

Управление напомнило, что при экспорте зерна и продуктов его переработки необходимо четко соблюдать требования каждой страны-импортера.

Ранее стало известно, что санкционку перестали давить тракторами.

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