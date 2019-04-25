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Жизнь

Пасха 2019: как правильно выбрать и покрасить яйца

Пасха в 2019 году наступает уже в это воскресенье, 28 апреля. Традиционные пасхальные блюда — крашеные яйца, куличи и творожные пасхи. В преддверии важного христианского праздника altapress.ru подготовил несколько простых советов, как выбрать и покрасить яйца на Пасху.

Пасха, пасхальные яйца.
Пасха, пасхальные яйца.
СС0

Как правильно выбрать яйца на Пасху

  • Обратите внимание на срок изготовления (чем свежее, тем лучше), производителя (чем ближе ферма к торговой точке, тем лучше), место хранения яиц (чистое и без неприятных запахов) и срок хранения. Диетические яйца при температуре от 0 до 20 градусов хранятся не более 7 суток, столовые — от 8 до 25 суток, а мытые — не более 12 суток.
  • Желательно, чтобы на скорлупе не было повреждений. В идеале яйца должны быть чистыми, без перьев и следов помета.
  • Неважно, какой у яиц цвет, и какая текстура у скорлупы.
  • Помните: надписи «био», «органические» и «эко» на упаковке ничего не гарантируют. В России нет сертификации по этому вопросу, уточняет «Роскачество».
Пасха, пасхальные яйца.
Пасха, пасхальные яйца.
СС0

Яйца на Пасху 2019: подготовка к покраске

  • Перед тем, как сварить яйца, их нужно достать из холодильника и подождать 1−2 часа. Яйца должны быть комнатной температуры, чтобы во время варки они не полопались.
  • Яйца нужно тщательно промыть посудной губкой. Это позволит краске лечь ровнее.
  • Во время варки в воду нужно добавить 1 ст. л. поваренной соли на 2 литра воды. От этого скорлупа не лопнет в кипятке.
  • Чтобы краска лучше держалась, в процессе окрашивания нужно добавить уксус (9%) — примерно 1 ст. л. на 1,5 литра воды.
Кулич, пасха и крашеные яйца
Кулич, пасха и крашеные яйца
СС0

Как покрасить пасхальные яйца в луковой шелухе

Пасхальные рецепты: как приготовить вкусный кулич и творожную пасху
Жизнь

Если красить яйца луковой шелухой, то они получатся бордовыми.

Для окрашивания используют шелуху репчатого или красного лука. В зависимости от количества шелухи можно предположить, какого именно оттенка будут яйца. К примеру, если на 2 стакана воды взять шелуху 8 луковиц, то получится красно-коричневый цвет.

Чтобы приготовить «краску», нужно засыпать в кастрюлю с водой шелуху лука, довести до кипения и варить около 30 минут. После того, как отвар остынет, его нужно процедить. После подготовленные яйца следует погрузить в «краску», чтобы она покрывала их полностью. Варить яйца нужно около 12−15 минут. Затем их нужно резко остудить в холодной воде. Это поможет легче счищать скорлупу.

Пасха, пасхальные яйца.
Пасха, пасхальные яйца.
СС0

Как интересно покрасить яйца на Пасху-2019

Необычный узор на пасхальных яйцах можно получить с помощью зеленки и луковой шелухи.

Вам понадобятся:

  • луковая шелуха,
  • зеленка (пузырек),
  • капроновый чулок,
  • перчатки (для защиты кожи).

Разомните на мелкие кусочки шелуху. Промытые яйца обваляйте в шелухе, чтобы ее кусочки прилепились к ним. Зафиксируйте шелуху на яйцах капроновым чулком. Положите «мешочки» в воду для варки. Добавьте в воду зеленку. Яйца нужно варить 12−15 минут. После их нужно положить в ледяную воду и освободить от капрона. Вы получите бордово-бриллиантовый цвет.

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