Пасха 2019: как правильно выбрать и покрасить яйца

Как правильно выбрать яйца на Пасху
- Обратите внимание на срок изготовления (чем свежее, тем лучше), производителя (чем ближе ферма к торговой точке, тем лучше), место хранения яиц (чистое и без неприятных запахов) и срок хранения. Диетические яйца при температуре от 0 до 20 градусов хранятся не более 7 суток, столовые — от 8 до 25 суток, а мытые — не более 12 суток.
- Желательно, чтобы на скорлупе не было повреждений. В идеале яйца должны быть чистыми, без перьев и следов помета.
- Неважно, какой у яиц цвет, и какая текстура у скорлупы.
- Помните: надписи «био», «органические» и «эко» на упаковке ничего не гарантируют. В России нет сертификации по этому вопросу, уточняет «Роскачество».
Яйца на Пасху 2019: подготовка к покраске
- Перед тем, как сварить яйца, их нужно достать из холодильника и подождать 1−2 часа. Яйца должны быть комнатной температуры, чтобы во время варки они не полопались.
- Яйца нужно тщательно промыть посудной губкой. Это позволит краске лечь ровнее.
- Во время варки в воду нужно добавить 1 ст. л. поваренной соли на 2 литра воды. От этого скорлупа не лопнет в кипятке.
- Чтобы краска лучше держалась, в процессе окрашивания нужно добавить уксус (9%) — примерно 1 ст. л. на 1,5 литра воды.
Как покрасить пасхальные яйца в луковой шелухе
Если красить яйца луковой шелухой, то они получатся бордовыми.
Для окрашивания используют шелуху репчатого или красного лука. В зависимости от количества шелухи можно предположить, какого именно оттенка будут яйца. К примеру, если на 2 стакана воды взять шелуху 8 луковиц, то получится красно-коричневый цвет.
Чтобы приготовить «краску», нужно засыпать в кастрюлю с водой шелуху лука, довести до кипения и варить около 30 минут. После того, как отвар остынет, его нужно процедить. После подготовленные яйца следует погрузить в «краску», чтобы она покрывала их полностью. Варить яйца нужно около 12−15 минут. Затем их нужно резко остудить в холодной воде. Это поможет легче счищать скорлупу.
Как интересно покрасить яйца на Пасху-2019
Необычный узор на пасхальных яйцах можно получить с помощью зеленки и луковой шелухи.
Вам понадобятся:
- луковая шелуха,
- зеленка (пузырек),
- капроновый чулок,
- перчатки (для защиты кожи).
Разомните на мелкие кусочки шелуху. Промытые яйца обваляйте в шелухе, чтобы ее кусочки прилепились к ним. Зафиксируйте шелуху на яйцах капроновым чулком. Положите «мешочки» в воду для варки. Добавьте в воду зеленку. Яйца нужно варить 12−15 минут. После их нужно положить в ледяную воду и освободить от капрона. Вы получите бордово-бриллиантовый цвет.