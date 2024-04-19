Пасха — главный праздник христиан, установленный в честь воскрешения Иисуса Христа. Это один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, центральное событие церковного года. О дате праздника в 2024 году и его традициях расскажет altapress.ru .

Дата

Пасха — это переходящий праздник, который отмечают каждый год в разное время. Его дату вычисляют по особой методике — пасхалии. В зависимости от того, на какой день выпадает Светлое Христово Воскресение, варьируются и даты многих других христианских праздников. Русская православная церковь придерживается основных правил:

пасха не должна предшествовать еврейскому празднику Песах;

этот день должен приходиться на полнолуние. В Евангелии сказано: когда Христос был распят, померкло солнце;

день недели — только воскресенье.

В 2024 году православные христиане отметят Пасху 5 мая.

Пасха, пасхальные яйца. СС0

История

Название праздника берет свое начало от наименования иудейского торжества Песах (буквально — «проходить мимо»). Оно было установлено в воспоминание исхода евреев из Египта и освобождения от рабства.

В христианской церкви наименование «Пасха» получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом — от земли к небу.

Кулич, пасха и крашеные яйца СС0

Суть праздника

Суть Пасхи в Новом Завете — победа над смертью через веру в воскресение Спасителя. В Священном Писании сказано: «Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним».

Всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью. Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

Пасха. Кулич. Икона СС0

Традиции

У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия. Пасху празднуют семь дней — эта неделя называется Светлой Пасхальной Седмицей. Каждый ее день тоже называют «светлым».

Пасха. Кулич. Цветы СС0

Символы

красный цвет — он символизирует кровь распятого Христа;

— он символизирует кровь распятого Христа; пасхальное яйцо — по преданию, Мария Магдалина, одна из учениц Иисуса Христа, пришла к римскому императору Тиберию, чтобы сообщить о воскресении Христа. С собой она принесла куриное яйцо, которое после слов императора, что воскресение так же невозможно, как если бы яйцо покраснело, тотчас же стало красным;

— по преданию, Мария Магдалина, одна из учениц Иисуса Христа, пришла к римскому императору Тиберию, чтобы сообщить о воскресении Христа. С собой она принесла куриное яйцо, которое после слов императора, что воскресение так же невозможно, как если бы яйцо покраснело, тотчас же стало красным; кулич — это особый домашний хлеб, обязательный атрибут праздничного стола.

Пасха. Яйца. Верба СС0

Сколько дней праздновать

Православные празднуют Пасху семь дней. Но весь период от Воскресения до Вознесения (40 дней) считают Пасхальным периодом, и верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» и отвечают «Воистину воскресе!».

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