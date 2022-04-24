Пасха-2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Пасха светлая пришла!

Вам желаю я тепла,

Мира, света, бодрости,

Красоты и стройности.



Быть здоровыми на годы,

Не грустить в дни непогоды.

Счастье будет там, где вы.

Светлых благ вам и любви!

Наш любимый, светлый праздник.

Пасха! В каждом доме радость.

Птички греют душу пеньем,

Замечательное воскресенье!

От души вас поздравляю,

Светлой Пасхи вам желаю.