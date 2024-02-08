8 февраля
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Жизнь

Паспорт, деньги, два носка. Что взять с собой, когда ложишься в больницу, и чувствовать себя, как дома

Стационар - место далеко не домашнее, однако пребывание там можно сделать максимально комфортным. Что нужно взять с собой на госпитализацию в любое медучреждение, рассказали в алтайском онкодиспансере.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
unsplash.com
1
Документы

Это первое, что вы должны взять с собой в стационар. Не так страшно забыть зубную щетку, как нужные документы, без которых вам просто не оформят лечение.

При себе вы должны иметь:

  • паспорт,
  • медицинский страховой полис,
  • СНИЛС,
  • направление от врача,
  • результаты анализов по списку, который вам выдали в направляющей медицинской организации.
2
Деньги

Лучше всего взять с собой небольшую сумму, ведь по большей части тратить деньги во время госпитализации не придется.

Во многих медучреждениях есть буфеты, автоматы с кофе или закусками, которые можно купить в перерывах между процедурами. А еще там продают кроссворды и книги.

Кроме того вам может понадобиться вызвать такси после выписки.

Больница. Врачи.
Больница. Врачи.
Минздрав Алтайского края.
3
Одежда

Для госпитализации нужно брать с собой удобную свободную одежду, в которой вам будет комфортно в течение дня. Лучше всего, если на ней не будет лишних застежек, ее легко снимать и надевать. Например, халат, спортивный костюм.

Также не забудьте про смену нижнего белья и носков, и прихватите футболки, шорты, пижаму.

Дополнительно возьмите с собой кофту и штаны на случай, если в палате будет прохладно. Замерзнуть можно не только зимой, но даже летом, если палата находится на затененной стороне.

"Особенно это касается онкологических пациентов, которые проходят курсы химиотерапии, потому что у них часто нарушен теплообмен, и они мерзнут", — отмечают в медучреждении.

Уже в приемном покое вас попросят переобуться, так что захватите удобную сменную обувь. Идеальным вариантом станут сланцы – их легко надевать, не нужно застегивать и они не скользят. В них можно ходить в душ, а после выписки – легко вымыть или не жалко выбросить.

4
Средства личной гигиены

Обязательно положите в вашу сумку следующие вещи:

  • зубную щетку и пасту;
  • маленькое и большое полотенца;
  • бритву, маникюрные ножницы;
  • шампунь, мыло или гель для душа, мочалку;
  • туалетную бумагу;
  • необходимую уходовую косметику (крем для лица, рук, ног);
  • индивидуальный набор посуды: суповую и плоскую тарелки, ложку, кружку.

А вот постельное белье брать с собой не нужно, его предоставляют в больнице.

Натуральное мыло
Натуральное мыло
СС0
5
Лекарства

Если вы принимаете какие-то препараты на постоянной основе, то нужно взять их с собой. Ведь в стенах медицинского учреждения вы будете получать только те медикаменты, которые помогут в лечении основного заболевания.

Обязательно сообщите своему врачу в стационаре, какие препараты вы сейчас принимаете. Это может повлиять на ход лечения, потому как не все медикаменты совместимы.

6
Досуг

Без любимого увлечения время в больнице может показаться бесконечным. Поэтому лучше взять с собой любимое хобби или что-нибудь для досуга.

Отлично подойдут книги, как бумажные, так и электронные, фильмы, небольшие игры, скачанные на телефон или планшет.

Рукодельницы могут взять с собой вязание, вышивку, макраме и другие вида творчества. В стационар можно брать материалы, которые не токсичны и не имеют неприятного запаха.

Вязаные варежки.
Вязаные варежки.
pixabay.com.
7
Ценности

Что касается гаджетов и других ценностей (ювелирные украшения, банковские карты, часы и т.д.), то больница не несет ответственность за их сохранность. Поэтому стоит брать именно те вещи, которые вам действительно будут необходимы в стационаре.

При необходимости ценные вещи можно сдать на хранение в сейф.

8
Важные мелочи

Прихватите и те мелочи, которые легко забыть, но трудно заменить. Это:

  • зарядка для телефона, планшета и других гаджетов или пауэрбанк;
  • наушники – если собираетесь слушать музыку или смотреть фильмы;
  • беруши – чтобы не мешал храп соседей по палате;
  • маска для сна.
9
В чем это все везти?

Удобнее всего будет сложить вещи в полиэтиленовые пакеты или небольшую спортивную сумку. А вот дорожные чемоданы в стационар не допускают.

10
Что запрещено брать в стационар?

Категорически запрещено брать с собой в стационар сигареты, вейпы, алкоголь, наркотические вещества.

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