Паспорт, деньги, два носка. Что взять с собой, когда ложишься в больницу, и чувствовать себя, как дома

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Одежда

Для госпитализации нужно брать с собой удобную свободную одежду, в которой вам будет комфортно в течение дня. Лучше всего, если на ней не будет лишних застежек, ее легко снимать и надевать. Например, халат, спортивный костюм.

Также не забудьте про смену нижнего белья и носков, и прихватите футболки, шорты, пижаму.

Дополнительно возьмите с собой кофту и штаны на случай, если в палате будет прохладно. Замерзнуть можно не только зимой, но даже летом, если палата находится на затененной стороне.

"Особенно это касается онкологических пациентов, которые проходят курсы химиотерапии, потому что у них часто нарушен теплообмен, и они мерзнут", — отмечают в медучреждении.

Уже в приемном покое вас попросят переобуться, так что захватите удобную сменную обувь. Идеальным вариантом станут сланцы – их легко надевать, не нужно застегивать и они не скользят. В них можно ходить в душ, а после выписки – легко вымыть или не жалко выбросить.