Паспорт, деньги, два носка. Что взять с собой, когда ложишься в больницу, и чувствовать себя, как дома

Это первое, что вы должны взять с собой в стационар. Не так страшно забыть зубную щетку, как нужные документы, без которых вам просто не оформят лечение.
При себе вы должны иметь:
- паспорт,
- медицинский страховой полис,
- СНИЛС,
- направление от врача,
- результаты анализов по списку, который вам выдали в направляющей медицинской организации.
Лучше всего взять с собой небольшую сумму, ведь по большей части тратить деньги во время госпитализации не придется.
Во многих медучреждениях есть буфеты, автоматы с кофе или закусками, которые можно купить в перерывах между процедурами. А еще там продают кроссворды и книги.
Кроме того вам может понадобиться вызвать такси после выписки.
Для госпитализации нужно брать с собой удобную свободную одежду, в которой вам будет комфортно в течение дня. Лучше всего, если на ней не будет лишних застежек, ее легко снимать и надевать. Например, халат, спортивный костюм.
Также не забудьте про смену нижнего белья и носков, и прихватите футболки, шорты, пижаму.
Дополнительно возьмите с собой кофту и штаны на случай, если в палате будет прохладно. Замерзнуть можно не только зимой, но даже летом, если палата находится на затененной стороне.
"Особенно это касается онкологических пациентов, которые проходят курсы химиотерапии, потому что у них часто нарушен теплообмен, и они мерзнут", — отмечают в медучреждении.
Уже в приемном покое вас попросят переобуться, так что захватите удобную сменную обувь. Идеальным вариантом станут сланцы – их легко надевать, не нужно застегивать и они не скользят. В них можно ходить в душ, а после выписки – легко вымыть или не жалко выбросить.
Обязательно положите в вашу сумку следующие вещи:
- зубную щетку и пасту;
- маленькое и большое полотенца;
- бритву, маникюрные ножницы;
- шампунь, мыло или гель для душа, мочалку;
- туалетную бумагу;
- необходимую уходовую косметику (крем для лица, рук, ног);
- индивидуальный набор посуды: суповую и плоскую тарелки, ложку, кружку.
А вот постельное белье брать с собой не нужно, его предоставляют в больнице.
Если вы принимаете какие-то препараты на постоянной основе, то нужно взять их с собой. Ведь в стенах медицинского учреждения вы будете получать только те медикаменты, которые помогут в лечении основного заболевания.
Обязательно сообщите своему врачу в стационаре, какие препараты вы сейчас принимаете. Это может повлиять на ход лечения, потому как не все медикаменты совместимы.
Без любимого увлечения время в больнице может показаться бесконечным. Поэтому лучше взять с собой любимое хобби или что-нибудь для досуга.
Отлично подойдут книги, как бумажные, так и электронные, фильмы, небольшие игры, скачанные на телефон или планшет.
Рукодельницы могут взять с собой вязание, вышивку, макраме и другие вида творчества. В стационар можно брать материалы, которые не токсичны и не имеют неприятного запаха.
Что касается гаджетов и других ценностей (ювелирные украшения, банковские карты, часы и т.д.), то больница не несет ответственность за их сохранность. Поэтому стоит брать именно те вещи, которые вам действительно будут необходимы в стационаре.
При необходимости ценные вещи можно сдать на хранение в сейф.
Прихватите и те мелочи, которые легко забыть, но трудно заменить. Это:
- зарядка для телефона, планшета и других гаджетов или пауэрбанк;
- наушники – если собираетесь слушать музыку или смотреть фильмы;
- беруши – чтобы не мешал храп соседей по палате;
- маска для сна.
Удобнее всего будет сложить вещи в полиэтиленовые пакеты или небольшую спортивную сумку. А вот дорожные чемоданы в стационар не допускают.
Категорически запрещено брать с собой в стационар сигареты, вейпы, алкоголь, наркотические вещества.
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