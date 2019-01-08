Патриарх Кирилл связал интернет и смартфоны с приходом Антихриста

Современные технологии, в частности интернет и смартфоны полезны, но потенциально опасны. Именно они могут стать средством контроля над информацией из одной точки. А это является признаком пришествия Антихриста, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью Дмитрию Киселеву на телеканале « Россия 1 ».

По словам патриарха, люди становятся людьми только через общение, а современные технологии в чем-то дегуманизируют личность. «А все это богатство заменяется обменом информацией через электронные устройства, со всеми вытекающими из этого последствиями», — считает он.

Предстоятель РПЦ отметил, что пользователь может передавать через свои устройства конфиденциальную информацию, даже не осознавая этого, пишет ТАСС.

Тот, кто будет владеть знаниями о происходящем в мире, об убеждениях и намерениях людей, тот будет обладать огромной властью, убежден патриарх.

Патриарх Кирилл,

предстоятель РПЦ:

Контроль из одной точки — это предвестие пришествия Антихриста, если говорить о христианском взгляде. Антихрист — это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род <…>. Не должно быть единого центра, по крайней мере в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис. Поэтому гаджеты хороши с точки зрения удобства и удовольствия, но с точки зрения контроля над человеческой личностью это опасное дело.

При этом, Церковь не выступает против научно-технического прогресса, а лишь заботится о свободе личности, которая может быть поставлена под угрозу «в глобальном масштабе», подчеркнул патриарх Кирилл, пишут РИА Новости.

Несмотря на опасность глобальной сети, РПЦ активно ей пользуется. Так, на своей странице «ВКонтакте» патриарх (или его пресс-служба) выложил видеообращение, в котором пожелал подписчикам «помощи божией в жизни».

«Я иногда читаю то, что мне присылают, и радуюсь тому, что через эту сеть у меня есть двусторонняя связь с вами», — рассказал патриарх. Владыка посоветовал обращаться к богу с молитвой для того, чтобы он был помогал в добрых делах, когда на них «не хватает собственных сил».