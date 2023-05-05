Патриотизм - детям. В музее «Город» подвели итоги конкурса, посвященного 78-летию Победы

В преддверии празднования Дня Победы, в апреле, комитет города Барнаула по образованию совместно с фондом социальных проектов депутата АКЗС Александра Локтева проводил творческий конкурс «Победители», посвященный 78-й годовщине Великой Победы.

Цель конкурса – стимулирование у детей и подростков интереса к изучению военной истории страны, воспитание чувства патриотизма, гордости за победы предыдущих поколений, уважения к ветеранам фронта и тыла.

4 мая в музее «Город» состоялось подведение итогов творческого конкурса.

Александр Локтев,

депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания:

Конкурс организуется в седьмой раз, сейчас это 22 призовых места для детей от 5 до 18 лет. Все работы, представленные на конкурс, достойны уважения, а некоторые и восхищения - столько души в них вложено. Их можно использовать для проведения уроков патриотического воспитания в школах и детских садах.

Александр Локтев. Фото: Олег Богданов

Также, по доброй традиции на этом мероприятии мы вручаем спортивные стипендии Фонда ребятам за наилучшие достижения, в этот раз таких ребят - девятнадцать, а руководители образовательных учреждений, активно участвующие в подготовке ребят к творческому конкурсу были награждены Благодарностью Фонда за каждого участника конкурса – добавляет Александр Сергеевич.

В ходе церемонии награждения ученики 2 г класса СОШ № 137 проникновенно воссоздали обстановку блокадного Ленинграда, солистка Мальвина Кириенко песней Шамана «Встанем!» подняла зал в едином порыве, а выступления Образцового детского коллектива Алтайского края цирковой студии «Арлекино» и ученика кадетской школы Д. Кириенко были посвящены величию России.

Интерес вызвала презентация просветительского краеведческого проекта «Создание видеостраниц музея - электронного ресурса «Моя память начинается с войны» (Геноцид Советского народа во время Великой Отечественной войны на основе материалов фонда музея «Наследие»), которую сделала ученица СОШ № 125 Полина Калугина.

Из более чем 400 работ профессиональное жюри отобрало победителей по 4 номинациям: «Проектно-исследовательская деятельность», «Стенгазета», «Рисунок», «Декоративно-прикладное творчество» из школ №№ 78, 125, 128, 132, 137, ДОУ №№ 242, 268, 273, которым были вручены дипломы, сертификаты в «Читай-Город» и сладкие подарки.

Активное участие в конкурсе приняли также школы №№ 10, 60, 64, 68, ДОУ №№ 134, 162, 245, 248, 262, 266.

А по окончанию церемонии участники традиционно все вместе спели песню «День Победы» и совершили экскурсию по музею.