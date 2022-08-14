Пчелы в опасности: чем грозит нашествие богомолов на Алтайский край

Недавно стала появляться информация о том, что Алтайский край атаковали богомолы. Больших зеленых насекомых видели в Бийске, в Барнауле и других местах. Биолог рассказала « Бийскому рабочему », откуда взялись богомолы и чем они вредны.

В Алтайский край нагрянули богомолы. Люди начали встречать их на улицах, в своих домах и машинах.

Эксперты объясняют, что такое «экзотическое» насекомое пришло к нам отчасти из-за того, что комары освободили для них экологическую нишу. В этом году кровососущих крайне мало.



Серьезного вреда для человека они нанести не могут, богомолы «Атакуют», только если чувствуют угрозу. В таком лсучае они могут поцарапать кожу передними конечностями.

«Единственное, что их полчища могут распространится из-за отсутствия естественного корма на тех насекомых, которые для нас очень полезны — это пчелы, в первую очередь. Если они на пчел попадут и начнут их поедать, то, конечно, пострадают пчеловоды, потому что они очень прожорливы», — отмечает Людмила Комарова, доктор биологических наук.





С другой стороны, богомол уничтожает вредителей на полях и в огородах, так что для дачников он может стать настоящим другом.



Биологов внезапное вторжение богомолов тоже удивляет, ведь чаще всего их можно встретить в тропических странах. Ближайшие к нам соседи с зелеными насекомыми — Узбекистан и Таджикистан. Вероятнее всего, они мигрировали оттуда.

Ранее в Барнауле проходила выставка богомолов.