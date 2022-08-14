14 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Пчелы в опасности: чем грозит нашествие богомолов на Алтайский край

Недавно стала появляться информация о том, что Алтайский край атаковали богомолы. Больших зеленых насекомых видели в Бийске, в Барнауле и других местах. Биолог рассказала «Бийскому рабочему», откуда взялись богомолы и чем они вредны.

Богомолы на Алтае.
Богомолы на Алтае.
vk.com/barneos22

В Алтайский край нагрянули богомолы. Люди начали встречать их на улицах, в своих домах и машинах.

Эксперты объясняют, что такое «экзотическое» насекомое пришло к нам отчасти из-за того, что комары освободили для них экологическую нишу. В этом году кровососущих крайне мало.

Серьезного вреда для человека они нанести не могут, богомолы «Атакуют», только если чувствуют угрозу. В таком лсучае они могут поцарапать кожу передними конечностями.

«Единственное, что их полчища могут распространится из-за отсутствия естественного корма на тех насекомых, которые для нас очень полезны — это пчелы, в первую очередь. Если они на пчел попадут и начнут их поедать, то, конечно, пострадают пчеловоды, потому что они очень прожорливы», — отмечает Людмила Комарова, доктор биологических наук.



С другой стороны, богомол уничтожает вредителей на полях и в огородах, так что для дачников он может стать настоящим другом.

Биологов внезапное вторжение богомолов тоже удивляет, ведь чаще всего их можно встретить в тропических странах. Ближайшие к нам соседи с зелеными насекомыми — Узбекистан и Таджикистан. Вероятнее всего, они мигрировали оттуда.

Ранее в Барнауле проходила выставка богомолов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость