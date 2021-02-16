Пенсионер умер спустя 8 минут после прививки от коронавируса

В Греции в больнице Ираклиона 85-летний мужчина скончался через восемь минут после введения вакцины от COVID-19. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой телевидение ERT.

Известно, что пенсионер сидел в приемной после прививки и внезапно упал. Врачи прибежали сразу попытались помочь, но еще до перевода в реанимацию мужчина умер.

По предварительным оценкам, смерть не связана с вакцинацией, и у пациента не было аллергического анафилактического шока. Врачи считают, что это внезапная смерть, которая просто совпала с вакцинацией. Однако для выяснения причин они потребовали срочную судебно-медицинскую экспертизу.

В Греции используют вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Вакцинация в стране началась 27 декабря, ежедневно там ставят более 20 тысяч прививок.

Ранее вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч предположил, что существующие вакцины от COVID-19 могут стать неэффективными из-за мутаций коронавируса.