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Здоровье

Вакцины от коронавируса могут стать неэффективными

Существующие вакцины от COVID-19 могут стать неэффективными из-за мутаций коронавируса, заявил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

«Причина, по которым многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют», — приводит слова ученого РИА Новости.

По мнению Майкла Кинча, сегодня разработчики обладают инструментами для модернизации вакцин, но в будущем потребуются альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами.

Ведущий исследователь из Оксфордского университета Эндрю Поллард поддерживает эту точку зрения, подчеркивая, что сегодня спецалисты до сих пор не знают, какие именно мутации SARS-CoV-2 могут появиться в ближайшее время.

«Мы понимаем, какие мутации происходят сейчас. Но вирус, скорее всего, продолжит изменяться под влиянием человеческого иммунитета», — отметил Поллард.

О применяемых в Алтайском крае вакцинах от COVID-19, читайте в материале altapress.ru.

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