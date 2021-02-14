Вакцины от коронавируса могут стать неэффективными

«Причина, по которым многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют», — приводит слова ученого РИА Новости.
По мнению Майкла Кинча, сегодня разработчики обладают инструментами для модернизации вакцин, но в будущем потребуются альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами.
Ведущий исследователь из Оксфордского университета Эндрю Поллард поддерживает эту точку зрения, подчеркивая, что сегодня спецалисты до сих пор не знают, какие именно мутации SARS-CoV-2 могут появиться в ближайшее время.
«Мы понимаем, какие мутации происходят сейчас. Но вирус, скорее всего, продолжит изменяться под влиянием человеческого иммунитета», — отметил Поллард.
О применяемых в Алтайском крае вакцинах от COVID-19, читайте в материале altapress.ru.