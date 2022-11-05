5 ноября
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Жизнь

Передумал. В российском регионе губернатор решил выплатить семьям мобилизованных по 50 тыс. рублей

Семьям мобилизованных выплатят по 50 тыс. рублей в Орловской области. Такое решение принял губернатор региона Андрей Клычков.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Клычков написал в своем Telegram-канале, что область по «максимуму» направила деньги из разных источников на обеспечение мобилизованных всем необходимым.

«Мы приняли решение о дополнительном выделении 50 тыс. рублей семьям мобилизованных», — отметил он.

Мобилизованные россияне также получат единоразовые выплаты в 195 тыс. по решению президента Владимира Путина, заявил глава региона.

Ранее, уточняет РБК, Андрей Клычков выступил против единоразовых выплат. Он заявил, что это простой путь, который лишит регион денег на снабжение призывников нужными вещами.

Также стало известно, что почти все мобилизованные в Алтайском крае получили по 100 тыс. рублей от региона.

Напомним, частичная мобилизация завершилась в Алтайском крае.

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