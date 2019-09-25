Передвижные котельные и генераторы: алтайские власти показали, что готовы к любым ЧП в коммунальном хозяйстве

В Алтайском крае специалисты завершают подготовку аварийного и резервного запаса оборудования к предстоящему отопительному сезону. Власти заверили, что в случае возможных зимних ЧП любой муниципалитет сможет оперативно получить помощь.

Аварийный запас Алтайского края в области ЖКХ хранится на территории предприятия «Алтайводсервис». Это котлы различных мощностей, насосы, трубы, водонапорные башни и другое котельное оборудование. Его используют в случаях аварийных ситуаций на системах отопления или водоснабжения на территории региона. В случае необходимости муниципальные образования могут получить из краевого аварийного запаса нужные материалы с гарантией их последующей оплаты.

Сергей Донцов,

гендиректор компании «Алтайводсервис»:

На предприятии также изготавливают различное оборудование для систем водоснабжения и отопления, в основном для объектов, которые находятся в Алтайском крае. Например, специалисты производят котлы и водонапорные башни.

Подготовка к отопительному сезону в Алтайском крае. Пресс-служба минстроя Алтайского края.

По словам Сергея Донцова, оборудование закупает управление ЖКХ, а на предприятие оно только хранится. Кроме аварийного запаса материалов здесь находится резервное оборудование. Это три дизельные тепловые пушки, шесть передвижных дизель-генераторных установок, две передвижные котельные установки, комплект оборудования для обнаружения подземных утечек трубопроводов.

Так, передвижная котельная готова в течение двух-трех часов подавать тепло на любой объект. В прошлом году ее оперативно отправляли в Змеиногорск и запускали там. Также в случае необходимости часто используют дизель-генераторные установки.

«Генератор вырабатывает 380 вольт, в экстренном случае от него можно запитать любую котельную. Она ведь тоже не может функционировать без электричества, которое требуется для работы насосов, вентиляторов и другого оборудования», — рассказывает слесарь-монтажник Алексей Эленбергер.

Егор Бемлер,

консультант отдела теплоснабжения минстроя Алтайского края:

В этом году планируется пополнение аварийного запаса — закупка дополнительного оборудования для объектов теплоснабжения. Это котлы, дымососы, циркуляционные насосы на 3 млн рублей. А в 2020 году будет закупка на 10 млн рублей оборудования как для теплосетевого хозяйства, так и для объектов водоснабжения.

Готов ли Алтайский край к отопительному сезону?

Егор Бемлер признал, что сейчас есть разные вопросы к Славгороду, также завершается большое число работ по устранению замечаний в Яровом, проблемы с запасами топлива существуют в Камне-на-Оби. Ситуация находится на контроле министерства.

Егор Бемлер. altapress.ru

«Паспорта готовности выдаются до 15 ноября, плановые проверки будут в октябре, еще есть время для устранения замечаний», — резюмировал Бемлер.

Ранее в региональном минстрое заявили, что в Алтайском крае завершили подготовку объектов ЖКХ к предстоящему отопительному сезону. На подготовку городов и районов к зиме 2019−2020 года направили более 4 млрд рублей. Котельные уже готовы к запуску тепла.

Напомним, тепло в дома барнаульцев начнут подавать с 25 сентября. Постановление об этом подписали в администрации города. В мэрии сообщили, что особое внимание при запуске тепла уделят социальным объектам — детским садам, школам и больницам.