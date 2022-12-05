5 декабря
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Жизнь

Переменный ветер и -35. Капризная и морозная погода снова нахлынет на Алтайский край

В Алтайский край снова придут морозы. Какая погода будет 6−8 декабря, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Снег в алтайском селе. Много снега.
Снег в алтайском селе. Много снега.
altapress.ru

Погода в Алтайском крае 6−8 декабря

Ночью 6 декабря в Алтайском крае ожидаются −19…−24 градусов, в предгорьях похолодает до -35 градусов. Днем вероятна температура −16…−21 (местами −10…−15 градусов). В некоторых районах пройдет небольшой снег, утром возможна изморозь.
Ветер будет переменный, 2−7 м/с.

Ночью 7 декабря градусник покажет −23…−28 (местами до -33) градусов, а днем −16…−21 градусов. На части территории снова прогнозируют небольшой снег и изморозь.

Ночью 8 декабря обещают −24…−29 (местами до -35) градусов, с небольшим снегом. Днем установятся −16…−21 градусов, преимущественно без осадков.

Снег в алтайском селе. Много снега.
Снег в алтайском селе. Много снега.
altapress.ru

Погода в Барнауле 6−8 декабря

Ночью 6 декабря в Барнауле ожидается температура −20…−22 градусов, а днем −13…−15 градусов. Утром и к полудню пройдет небольшой снег, вероятна изморозь.

Ночью 7 декабря возможны −20…−22 градусов, а днем −16…−18 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков.

Ночью 8 декабря похолодает до −25…−27 градусов, а днем до −17…−19 градусов, также без осадков.

С 6 по 8 декабря в Барнауле будет переменный ветер, 2−7 м/с.

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