Жители Бийска уже обратили внимание на состояние береговой зоны в районе АБ, где до сих пор нет необходимой инфраструктуры. Предположительно, открытие сезона состоится 1 июля.
Представитель мэрии заявила, что, скорее всего, начало пляжного сезона перенесут. Причиной служит слишком высокий уровень воды и повышенная загрязненность.
Ранее начальник управления ЖКХ администрации Бийска Ольга Петрова сообщала, что с 18 июня в городе будут работать три оборудованные пляжные зоны: на Зеленом Клине, за кварталом АБ и на правом берегу за понтонным мостом.
Ранее сообщалось, что в России создадут несколько круглогодичных курортов.
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