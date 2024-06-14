В Бийске 18 июня должен был начаться пляжный сезон, но есть вероятность переноса этой даты. Об этом сообщил представитель администрации города в чате главы наукограда.

Жители Бийска уже обратили внимание на состояние береговой зоны в районе АБ, где до сих пор нет необходимой инфраструктуры. Предположительно, открытие сезона состоится 1 июля.

Представитель мэрии заявила, что, скорее всего, начало пляжного сезона перенесут. Причиной служит слишком высокий уровень воды и повышенная загрязненность.

Ранее начальник управления ЖКХ администрации Бийска Ольга Петрова сообщала, что с 18 июня в городе будут работать три оборудованные пляжные зоны: на Зеленом Клине, за кварталом АБ и на правом берегу за понтонным мостом.

Ранее сообщалось, что в России создадут несколько круглогодичных курортов.

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