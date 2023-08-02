Переодетый в ясновидящую мужчина зарабатывал миллионы на странных обрядах в Новосибирске

32-летний цыган Дмитрий Пащенко перевоплощался в ясновидящую Маргариту на протяжении нескольких лет, обманывая своих клиенток на деньги, сообщает " КП-Новосибирск ".

Доверчивым женщинам, приходящим на сеанс, Дмитрий, находясь в образе, обещал любовь, здоровье и успех.

Клиентки в ответ одаривали цыгана бытовой техникой, золотом - для обрядов, разумеется - и платили огромные деньги. За несколько лет сумма накопилась впечатляющая - миллионы.

Последняя жертва отдала мошеннику 4,7 млн рублей. В итоге правоохранители задержали ясновидящую.

Раньше Дмитрий жил с табором в Ленинске-Кузнецке. В 26 лет придумал себе альтер-эго - цыганку Риту. Он накупил себе платьев, юбок, косметики, отрастил волосы, обучился методам гадания по видеороликам и стал обманывать доверчивых людей.

Магический шар. Гадание. unsplash.com

Его задерживали несколько раз - первое задержание было в 2016 году, ему назначили полтора года условно.

После очередного мошенничества Дмитрию в качестве наказания дали реальный срок в колонии-поселении, но он сбежал. Так мужчина и оказался в Новосибирске.

В 2019 году, после еще одного обращения в полицию от обманутой и запуганной женщины, Дмитрия вновь разыскали и задержали. На этот раз уйти от наказания у "гадалки" не получилось - мужчину освободили из колонии общего режима в 2022 году.

Но Дмитрия не остановила даже тюрьма - он сразу принялся за старое и наткнулся на настоящий куш. Женщина пришла с любовной проблемой - ее благоверный никак не звал ее замуж и изменял.

Чтобы исправить ситуацию, клиентка отдала "Маргарите" 4,7 млн рублей за 11 месяцев.

Судебная экспертиза обнаружила у Дмитрия смешанное расстройство личности и склонность к манипулятивному поведению, но его признали полностью вменяемым.

Теперь переодетому экстрасенсу грозит до 10 лет колонии.

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