Мошенники похитили у 61-летней женщины более миллиона рублей

В Новоалтайске поступило заявление от 61-летней местной жительницы о том, что злоумышленники обманули и похитили у нее 1 750 000 рублей.

Потерпевшей на телефон поступил звонок от незнакомца. Он представился сотрудником мобильных операторов связи.

Мошенник сказал, что у женщины истекает срок действия сим-карты и ее нужно срочно заменить. Он пояснил, что для бессрочного действия карты необходимо зарегистрировать заявление на сайте, а код который придет, она должна будет сообщить ему.

Через время с женщиной связалась якобы сотрудница службы безопасности банка. Девушка попросила следовать ее указаниям для того, чтобы сохранить денежные средства. После потерпевшая пошла в банк в городе Барнауле и перевела более миллиона рублей.

Женщина, попав под влияние аферистов, оформила еще 295 тыс. рублей в кредит. Более 400 тыс. рублей, которые находились на счете, были ее личными сбережениями. Эти деньги она также перевела мошенникам.

Далее никаких звонков не поступало. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей подозреваемых.

Ранее алтайский сельчанин скачал опасное приложение и лишился более 600 тыс. рублей.