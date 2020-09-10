Переплюнуть Marvel. Обладатель «Золотой маски» рассказал о своем новом мюзикле в алтайском театре и толерантной «мышиной» возне

19 и 20 сентября в театре кукол «Сказка» в Барнауле пройдет премьера мюзикла «Все мыши любят сыр». Поставил его питерский режиссер, актер и обладатель «Золотой маски» Петр Васильев. Altapress.ru узнал, что он думает о современном театре, реально ли заинтересовать детей искусством и где он хранит самую главную театральную награду страны.

Моряк дальнего плавания

— «Все мыши любят сыр» — ваш 90-й спектакль.

— Да, юбилейный.

— Как-то не верится. Вы совсем не похожи на седовласого старца , который может похвастаться таким количеством постановок.

— Как-то так сложилось. Ни разу в жизни не подавал заявки в театры, меня сами зовут на работу. Получается, я баловень судьбы.

Сначала был артистом в эстрадном театре, потом постановщиком номеров. Для одного пластического спектакля потребовалось сделать этюд с куклами. Я достаточно быстро выполнил задачу режиссера, и он остался в восхищении: «Как можно артистов, которые ни разу в жизни не держали в руках кукол, так быстро обучить?».

Премьера спектакля «Все мыши любят сыр». Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Затем меня позвали в Тобольск в драматический театр с небольшим детским репертуаром. Они хотели расширить его за счет кукольных спектаклей. Так и пошло-поехало.

Бывали рекорды: ставил в год по 10 спектаклей. Приходилось, как моряку дальнего плавания, надолго покидать дом.

И все это — без профильного диплома. Так получилось, что я работал в театре, еще учась, на практике постигал профессию.

Что известно о режиссере Петр Васильев — питерский режиссер и актер театра кукол. В 1995 году окончил Лицей драматического искусства. В 1999-м — факультет театра кукол СпбГАТИ.

Лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит» в номинации «Лучшая работа актера в театре кукол» за исполнение главной роли в спектакле «Холстомер» Большого театра кукол. Работал в театре марионеток им. Деммени, театре эстрадной марионетки «Мини-Длин», Санкт-Петербургском государственном кукольном театре сказки и других организациях. С января 2019 года — главный режиссер Мурманского областного театра кукол.

Сейчас, правда, готовлюсь получить диплом режиссера театра кукол в Ярославском театральном институте. «Все мыши любят сыр» — мой дипломный спектакль.

На дополнительное образование подстегнул закон Российской Федерации о том, что руководящие должности в бюджетных учреждениях должны занимать люди с профильным образованием (Петр Васильев занимает должность главного режиссера Мурманского театра кукол. — Прим. ред.).

— У вас , наверное , постановки расписаны на годы вперед?

— Страшно сказать, но до конца 2020 года мне предстоит выпустить еще пять спектаклей в разных городах. Все из-за коронавируса, который сдвинул многие премьеры.

Премьера спектакля «Все мыши любят сыр». Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Театры вынуждены отчитываться за бюджетные деньги. Делать нечего — придется положить побольше вещей в чемодан и, не заезжая домой, колесить по городам.

— Как не перегореть в таком режиме?

— Лучший отдых — это смена деятельности. Прилечу в Санкт-Петербург, приду в мастерскую, буду делать кукол. Немножко отдохну, работая руками. Еще, если бы не пандемия, успел бы поиграть в нескольких спектаклях.

— Я думала , вы скажете «лыжи , бассейн…».

— Нет, у меня иная физическая нагрузка.

Видите ли, есть профессия режиссер, а есть призвание кукольник. Настоящий кукольник как артист оригинального жанра в цирке — человек, который должен многое уметь делать сам: реквизит, костюмы, готовить номера. Так же и кукольник должен постоянно оттачивать свое мастерство во всем.

Премьера спектакля «Все мыши любят сыр». Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Самая большая беда — нет времени на чтение. А это необходимая составляющая профессии.

Жить тоже надо успевать. Потому что хорошие примеры для сцены берутся как раз из нее.

Чуть-чуть Америки

— Расскажите о пьесе , которую вы поставили.

— Ее написал венгерский драматург Дюла Урбан. Но я в ней хорошенько «переночевал». Добавил песенного материала, чуть-чуть вмешался в диалоги и финал спектакля.

— Постановка идет довольно долго , один час и сорок минут. Не боитесь , что дети будут уставать?

— А что такого? Выдерживают же они трехчасовых «Мстителей». Там, конечно, картинка часто меняется и артисты известные. Но мы тоже с претензией на известность — затрагиваем немножко американскую культуру.

Премьера спектакля «Все мыши любят сыр». Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Спектакль начинен узнаваемыми ситуациями из современной жизни. Не страшно, что речь идет о мышах. Местами они ведут себя как голливудские артисты. Разноплановость, выпадания из сюжетной линии помогут зрителю немного отдохнуть, переключиться и собрать внимание.

Прием «черного кабинета» мне кажется необычным для вашего театра. Может, новизна тоже притянет зрительский интерес.

— А почему мюзикл?

— Изначально в пьесе присутствовали песенки, но они были серединка на половинку. Нужно было либо совсем от них отказаться, либо наращивать материал до полноценного жанра. Иначе я, как постановщик, не смог бы обосновать их появление.

— Над спектаклем вы работали с художником Алевтиной Торик , с которой , как я понимаю , у вас давний творческий тандем?

— Да, у нее были разработки по пьесе еще со студенческих времен. Однажды, перебирая старые работы, она нашла рисунки к «Мышам» и предложила мне их поставить.

Премьера спектакля «Все мыши любят сыр». Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Я тогда даже не был знаком с пьесой. Но идея понравилась, и работа Алевтины с небольшими моими изменениями представлена в «Сказке».

— Что , если спектакль по последним тенденциям времени отнесут к постановке о расовых предрассудках (в спектакле идет вражда между белыми и серыми мышами. — Прим. ред.)? Это как раз актуально в США.

— Притянуть за уши можно все что угодно. При желании найти плохое — найдется плохое. Но я надеюсь, что наша страна станет последним форпостом в решении подобных вопросов.

Правда, в спектакле есть маленькая отсылочка с цитатой из Майкла Джексона. Там конкретный намек на то, что есть люди разных цветов кожи. Но если разбирать по сути, постановка просто про мышей — белых и серых.

— А театр кукол может быть политическим?

— Конечно. Если вспомнить историю театра кукол и площадные представления с Петрушкой — все же было поставлено на горячих городских новостях, которые высмеивались. И музыкант рядом с петрушечником нужен был лишь для того, чтобы вовремя крикнуть: «Тикаем, полиция!»

Поиск своего пути

— Как вы считаете , какие времена сейчас переживает театр кукол?

— Поиска своего пути. Сейчас можно делать все что угодно и называть театром. С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень. Возникают театры-однодневки, которые заявляют свое право так называться, хотя по большому счету и не следовало бы.

Премьера спектакля «Все мыши любят сыр». Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Самая большая проблема у театра кукол — поиск материала. Огромное количество драматургии, которое было создано в XX веке до 90-х годов, устарело и не выдерживает критики.

Что посмотреть в сети: выбор режиссера — Спектакли Архангельского театра кукол «Прыгающая принцесса», «Золоченые лбы», «Хамлет». Можно заглянуть на сайт «Театр актуальных кукол» — это проект Большого театра кукол, там есть неплохие постановки для детей.

С новой драматургией тоже непонятно. Говорят, что ребенок взрослеет раньше, но я не согласен. Право на детство должно быть у всех.

Сейчас стараются говорить с ребенком очень серьезно. Спектакль 0+, но при этом обсуждаются проблемы в семье, поднимается тема наркотиков и смерти. На сцене все можно, а надо ли? Мне кажется, что нет.

Премьера спектакля «Все мыши любят сыр». Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Кто-то говорит, что дети другие, они воспитаны вселенной Marvel и трансформерами, зайчики и белочки им не нужны. Ну почему не нужны? «Колобка» и «Курочку Рябу» они читают, Чуковского знают наизусть.

— А школьная классика уходит со сцены?

— На ее счет есть четкая линия партии: госучреждениям настоятельно рекомендуют обращать внимание на школьную классику. На такие проекты с удовольствием дают деньги.

В классике нет ничего плохого. Я сам перечитываю некоторые книги время от времени. Почему не поставить Гоголя, Лескова?

Можно взять известную фамилию и поставить неизвестное произведение. Я сам пойду таким путем: в следующем году сделаю в Мурманске спектакль по непрограммным рассказам Чехова.

— А то , что школьников организованно водят в театры , пытаясь «привить» им искусство, — насколько действенны такие методы?

— Школьники — самый трудный зритель. Заманить их в театр трудно. Ребенок живет в периоде отрицания, заявляя свое право быть самостоятельной личностью. А его ведут в «какой-то кукольный театр». Зачем? Что он там не видел?

Премьера спектакля «Все мыши любят сыр». Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

С ними должна быть по-другому выстроена работа. Лучше, если в школы будут ходить не распространители билетов с холодным носом и задачей побольше продать, а человек, разбирающийся в репертуаре.

В некоторых театрах сохранилась такая профессия, как театральный педагог, который выходит перед спектаклем и ведет беседу о постановке.

В кукольном театре в Архангельске создано общество любителей кукол. Это инициативная группа артистов и администрации. Они приезжают на внеклассные мероприятия в учебные заведения, обсуждают с детьми произведения, предлагают им представить, как это могло бы выглядеть на сцене, а потом зовут посмотреть. И к ним приходит уже подготовленный целевой зритель. Так воспитывается целое поколение.

Премьера спектакля «Все мыши любят сыр». Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Общество потребления все портит. У многих взрослых замещаются понятия артист и аниматор. Последних так много сейчас в торговых центрах, кафе. Ребеночка можно сдать, с ними Джек Воробей побегает, а родитель пока отдохнет.

Не все понимают, что театр — это другое. Человек, который самостоятельно покупает билеты, должен проделать большую предварительную работу. «А я могу ребенка посадить, а сама погулять?» — изначально неправильная позиция родителя.

— А вам лично для детей какого возраста нравится ставить спектакли?

— Замечаю за собой, что репертуар растет вместе с моими детьми — у меня две дочери. Пока я с ними играл в одни игры — понимал, как работать для малышей. Сейчас приятнее выстраивать диалог со школьниками, понимаю их проблематику.

Режиссер Петр Васильев Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Бэби-театр не признаю. Он должен иметь другие формы. Например, в Швеции с совсем маленькими зрителями занимаются не артисты, а психологи. Потому что это очень опасная территория. Первый поход в социум с неизвестными людьми, в темное помещение, где высовывают непонятные предметы, легко может нанести травму на всю жизнь.

— Как по стране обстоят дела с инфраструктурой театров кукол? Пока нашей «Сказке» строят новое здание , она живет в бывшем здании кинотеатра.

— Боюсь, что начну сейчас ругаться. Я видел несколько театров после ремонта, там сплошные проблемы. К сожалению, вся система выстроена таким образом, что надо работать по тендеру, а конкурс выигрывает тот, кто делает дешевле всех. Но не лучше.

Когда Мурманский театр кукол сдавали в декабре прошлого года, рабочие, которые монтировали механику сцены, сказали мне: «Все, у вас занавес открывается и закрывается, только вы часто не пользуйтесь им. Срок службы лебедки — полтора года. Если будете использовать чаще — то год».

Вот и получается, что с одной стороны театру повезло, что он получил свое помещение, а с другой — что с этой лебедкой делать? Воевать без конца?

Премьера спектакля «Все мыши любят сыр». Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Поэтому главный ресурс театра — люди. Не только артисты, но и администрация. Если они болеют за театр, то сделают так, что, несмотря на всякие бюрократические трудности и тендеры, в нем все будет функционировать.

«Софитом» играли дети

— Где у вас хранится «Золотая маска»?

— Висит дома на стене, живет своей жизнью. Она нужна больше не мне, а театрам. Почему-то подобную информацию очень любят вывешивать на рекламную продукцию, как будто она имеет значение для зрительского интереса.

Но однажды был случай, когда «Маска» мне пригодилась. Я травмировался на сцене, доковылял до дома, вызвал врачей. Приехали молодые здоровые ребята, смотрят подозрительно на меня — лежит, чего-то охает, на вид перелома нет. И вдруг один из них увидел на стене награду. Спрашивает: «Это че у вас, „Золотая маска“? Так это типа круто! Давай, берем его аккуратненько на носилки, повезли в больницу!».

Премьера спектакля «Все мыши любят сыр». Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Еще у меня есть премия «Золотой софит». Там девочка стоит на одной ножке на шаре и в руке держит веночек. Моя супруга на него вешала сережки. Однажды я вернулся домой, а мои дети ползают по полу и играют со статуэткой. Причем достаточно грубо елозили ею по полу. «Девочки мои, это же папина награда!» — воскликнул я. На что они искренне ответили: «Нет, это подставка под сережки».

Какие еще премьеры подготовила «Сказка»

Помимо «Все мыши любят сыр», алтайский театр кукол подготовил еще два премьеры.

Это спектакли «Легенда о добром Л.» в постановке питерского режиссера Екатерины Ложкиной по стихам американского поэта Доктора Сьюза и «Дневник ленинградской школьницы» режиссера Татьяны Тимофеевой по документальным записям блокадницы Тани Савичевой.

Увидеть их можно будет в октябре.