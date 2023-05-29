Перестаньте винить себя. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время расстановки приоритетов. В начале недели не портите отношения из-за того, что ваши идеи не разделяют. В конце — много эмоций могут привести к обидам и претензиям. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, разгружайте голову. Доверяйте сердцу. Ресурсов от этого станет только больше. Наводите порядок в гардеробе. Лечите зрение, зубы. Улыбайтесь.

Тельцы, создавайте свой бренд. Рекламируйте себя, планируйте будущее. Ориентируйтесь больше на собственное чутье и отечественного потребителя.

Близнецы, больше двигайтесь, играйте. Тогда вы станете еще более внимательными и способными к обучению. Ищите нужных вам учителей, знания. Наводите порядок в отношениях.

Раки, вы сможете добиться устойчивых грандиозных результатов. Напишите список желаний и намерений. Вам нужно перестать винить себя и справиться с вашими страхами о будущем.

Львы почувствуют себя на своем месте. На троне, красивее всех. Используйте ваши возможности во благо. Не злоупотребляйте властью. Вы можете изменить свою судьбу.

Отношения. CCO

Девы, наводите порядок в отношениях с отцом, начальством. Прежде всего это ваши внутренние перемены, не внешние действия. Изменятся ваше отношение и события во вне.

Весы, вы станете супер активными и даже беспокойными в работе. Не ждите такой же неугомонности от других. Действуйте. Вы сможете повлиять на общественное мнение. В свободное время займитесь своей спиной.

Скорпионы, налаживайте связи, объединяйте людей. Вам больше нравится действовать в одиночку. Пришло время научиться взаимодействию в команде.

Стрельцы на неделе почувствуют себя лучше. Появится больше ясности, разумности. Оздоровительные процедуры будут иметь долгосрочный эффект. Следите за тем, что говорите детям, ученикам, подчиненным.

Козероги, вкладывайтесь в обучение, инвестируйте в будущее, в детей и их образование. С партнером не спорьте. Ищите способы договориться.

Водолеи, наводите порядок дома и в своем внутреннем пространстве. Будет проще общаться с ближайшим окружением. Пройдите обследование грудной клетки, молочных желез.

Рыбы, найдите применение своим талантливым рукам. Делайте массаж, пишите статьи, посты, книги. А еще пообщайтесь с братьями, сестрами, наладьте с ними отношения .