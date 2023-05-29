29 мая
﻿
Жизнь

Перестаньте винить себя. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время расстановки приоритетов. В начале недели не портите отношения из-за того, что ваши идеи не разделяют. В конце — много эмоций могут привести к обидам и претензиям. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Мрачные мысли, нейросеть.
Мрачные мысли, нейросеть.
altepress.ru.

Овны, разгружайте голову. Доверяйте сердцу. Ресурсов от этого станет только больше. Наводите порядок в гардеробе. Лечите зрение, зубы. Улыбайтесь.

Тельцы, создавайте свой бренд. Рекламируйте себя, планируйте будущее. Ориентируйтесь больше на собственное чутье и отечественного потребителя.

Близнецы, больше двигайтесь, играйте. Тогда вы станете еще более внимательными и способными к обучению. Ищите нужных вам учителей, знания. Наводите порядок в отношениях.

Раки, вы сможете добиться устойчивых грандиозных результатов. Напишите список желаний и намерений. Вам нужно перестать винить себя и справиться с вашими страхами о будущем.

Львы почувствуют себя на своем месте. На троне, красивее всех. Используйте ваши возможности во благо. Не злоупотребляйте властью. Вы можете изменить свою судьбу.

Отношения.
Отношения.
CCO

Девы, наводите порядок в отношениях с отцом, начальством. Прежде всего это ваши внутренние перемены, не внешние действия. Изменятся ваше отношение и события во вне.

Весы, вы станете супер активными и даже беспокойными в работе. Не ждите такой же неугомонности от других. Действуйте. Вы сможете повлиять на общественное мнение. В свободное время займитесь своей спиной.

Скорпионы, налаживайте связи, объединяйте людей. Вам больше нравится действовать в одиночку. Пришло время научиться взаимодействию в команде.

Стрельцы на неделе почувствуют себя лучше. Появится больше ясности, разумности. Оздоровительные процедуры будут иметь долгосрочный эффект. Следите за тем, что говорите детям, ученикам, подчиненным.

Козероги, вкладывайтесь в обучение, инвестируйте в будущее, в детей и их образование. С партнером не спорьте. Ищите способы договориться.

Водолеи, наводите порядок дома и в своем внутреннем пространстве. Будет проще общаться с ближайшим окружением. Пройдите обследование грудной клетки, молочных желез.

Рыбы, найдите применение своим талантливым рукам. Делайте массаж, пишите статьи, посты, книги. А еще пообщайтесь с братьями, сестрами, наладьте с ними отношения .

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость