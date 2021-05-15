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Жизнь

Период 30-градусной жары начинается в Алтайском крае

30-градусная жара придет в Алтайский край на этих выходных. В субботу температура воздуха поднимется до +28 градусов, а в воскресенье местами уже будет +31 градус.

Девушка. Поле.
Девушка. Поле.
unsplash.com.

По информации регионального Гидрометцентра, дневные температуры 15 мая составят +23…+28 градусов. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди.

Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

В Барнауле в этот день преимущественно без осадков. Температура +24…+26 градусов. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду, порывы до 13 метров.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

Также напомним, что в ночь на 15 мая в крае местами температуры воздуха опускались до отрицательных значений.

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