Персиковое небо: барнаульцы поделились фотографиями красивого заката

Небо в разных частях города выглядело практически одинаково. В подборке фотографии с района на Горе и Змеиногорского, с Индустриального, с улицы около Пионера, на пр. Ленина.
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В один из теплых октябрьских дней природа порадовала жителей Барнаула красивым пушистым небом. Фотографиями облаков персикового цвета отправили в Barnaul 22.
Небо в разных частях города выглядело практически одинаково. В подборке фотографии с района на Горе и Змеиногорского, с Индустриального, с улицы около Пионера, на пр. Ленина.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter