Первая родительская суббота в 2019 году: что нужно сделать в этот день

2 марта 2019 в православной церкви — Вселенская родительская суббота. Ее называют Мясопустной, потому что выпадает на последнюю неделю перед Великим постом, когда еще можно есть мясо. Рассказываем, что нужно делать в этот день и когда следующие родительские субботы в 2019 году.

Что такое Вселенская родительская суббота?

Во Вселенские родительские субботы в православной церкви поминают всех усопших христиан. В этот день к храмах служат особую панихиду, она тоже называется вселенской, сообщает «Фома».

Дата Мясопустной родительской субботы из года в год меняется, так как она зависит от Великого поста и Пасхи.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Анна Зайкова

Что нужно делать в родительскую субботу?

В родительскую субботу принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных. На кладбищах и в храмах в этот день служат панихиды.

По церковным правилам, поездка на кладбище — это не самое главное, что нужно сделать в родительскую субботу. В православной церкви считается, что умершим важнее молитвы за них, чем посещение могилы. Дело в том, что душа мертвого человека не может сама творить добрые дела, поэтому она нуждается в молитве за нее, пишет pravoslavie.ru.

Если не получается сходить в церковь, то умерших можно помянуть в домашней молитве.

На кладбище. Михаил Хаустов

Православные родительские субботы в 2019 году: календарь

2 марта — Вселенская родительская суббота ( Мясопустная);

Мясопустная); 23 и 30 марта — родительские субботы Великого поста;

7 мая — Радоница;

9 мая — день поминовения усопших воинов;

15 июня — Троицкая родительская суббота;

2 ноября — Дмитриевская родительская суббота.

В 2019 году родительская суббота в 4 неделю Великого поста отменяется. Она выпадает на 6 апреля, а это — канун праздника Благовещения, уточняет «Фома».