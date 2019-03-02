Первая родительская суббота в 2019 году: что нужно сделать в этот день

Что такое Вселенская родительская суббота?
Во Вселенские родительские субботы в православной церкви поминают всех усопших христиан. В этот день к храмах служат особую панихиду, она тоже называется вселенской, сообщает «Фома».
Дата Мясопустной родительской субботы из года в год меняется, так как она зависит от Великого поста и Пасхи.
Что нужно делать в родительскую субботу?
В родительскую субботу принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных. На кладбищах и в храмах в этот день служат панихиды.
По церковным правилам, поездка на кладбище — это не самое главное, что нужно сделать в родительскую субботу. В православной церкви считается, что умершим важнее молитвы за них, чем посещение могилы. Дело в том, что душа мертвого человека не может сама творить добрые дела, поэтому она нуждается в молитве за нее, пишет pravoslavie.ru.
Если не получается сходить в церковь, то умерших можно помянуть в домашней молитве.
Православные родительские субботы в 2019 году: календарь
- 2 марта — Вселенская родительская суббота (Мясопустная);
- 23 и 30 марта — родительские субботы Великого поста;
- 7 мая — Радоница;
- 9 мая — день поминовения усопших воинов;
- 15 июня — Троицкая родительская суббота;
- 2 ноября — Дмитриевская родительская суббота.
В 2019 году родительская суббота в 4 неделю Великого поста отменяется. Она выпадает на 6 апреля, а это — канун праздника Благовещения, уточняет «Фома».